Scoop Ferragnez: reazioni della donna citata da Corona e Provera

Nella puntata di ieri 100×100, programma condotto da Gabriele Parpiglia, si è parlato dello scoop lanciato da Fabrizio Corona nei giorni scorsi relativo ai Ferragnez. Nello specifico, nel suo podcast Falsissimo, l’ex fotografo dei vip aveva parlato di un’altra donna amata da Fedez mentre era ancora insieme a Chiara Ferragni, definendola il “suo vero amore”. Parpiglia ha evidenziato nel programma le reazioni delle diverse persone coinvolte, nello specifico quella della ragazza citata da Corona e di Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno di Ferragni.

La reazione della donna citata da Corona e di Tronchetti Provera

Nelle ultime settimane i Ferragnez si sono ritrovati nuovamente al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad alcune dichiarazioni di Fabrizio Corona. Nel suo podcast Falsissimo, difatti, l’ex fotografo dei vip ha parlato di un’altra donna amata da Fedez mentre era ancora insieme alla sua ex Chiara Ferragni. Nella puntata del suo programma 100×100 andata in onda ieri Gabriele Parpiglia ha rivelato che dopo le dichiarazioni di Corona la ragazza tirata in ballo potrebbe aver lasciato l’Italia per trasferirsi nella sua casa all’estero. Il suo profilo Instagram risulta inoltre attualmente privato.

Il giornalista ha preferito non fare il suo nome, citandone sempre solo le iniziali ed evidenziando come non fosse una persona che aveva chiesto di ritrovarsi così al centro dell’attenzione mediatica. Lo studio di 100×100 si è poi collegato con un avvocato, il quale ha spiegato come un’eventuale querela da parte sua potrebbe finire in un nulla di fatto in quanto non ci sono state diffamazioni.

Nel corso della puntata Parpiglia ha parlato anche di Giovanni Tronchetti Provera, l’attuale compagno di Chiara Ferragni. Il giornalista ha spiegato come l’imprenditore e manager italiano sia rimasto accanto all’influencer in seguito allo scoop lanciato da Fabrizio Corona negli ultimi giorni. I due sono difatti andati a St. Moritz insieme. Questo weekend hanno invece deciso di recarsi altrove e non nella casa dei Provera nella nota località. Questo potrebbe essere dovuto alla volontà di restare lontani dai riflettori.

La partecipazione di Fedez a Sanremo

Parpiglia ha poi parlato della partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo la prossima settimana. Il giornalista ha supposto come il rapper possa decidere di ritirarsi in corsa. Già un altro concorrente, nello specifico Emis Killa, ha annunciato il suo ritiro dalla kermesse canora qualche giorno fa.