Belen troppo magra? Sta male? Allarme fan e le parole della madre

Fan preoccupati per Belen Rodriguez. La showgirl argentina nelle scorse ore ha postato un video in cui ha fatto una sfilata con indosso alcuni abiti del suo brand di abbigliamento. Diversi utenti hanno sostenuto che sia dimagrita parecchio e che abbia bisogno di alimentarsi meglio. Sulla questione è intervenuta la madre della modella, Veronica Cozzani. La signora ha tranquillizzato tutti, spiegando che la figlia è sempre stata magra e rivelando un paio di curiosi aneddoti. Uno riguardante il soprannome che le davano da piccina in Argentina, l’altro inerente alle riprese televisive.

“Belen è una donna magra!”, ha subito puntualizzato mamma Veronica rispondendo a una utente che si è preoccupata per la salute della showgirl. Poi ha rivelato che quando era una bimba, proprio per la sua magrezza, veniva chiamata con un nomignolo particolare: “Quando era piccola la chiamavano spaghetti! Te lo dico io che sono la mamma”. Infine ha rimarcato che quando la si vede in tv appare più in carne rispetto alla realtà: “In tv sei sempre più ‘gordita’”. ‘Gordita’ è una aggettivo spagnolo non negativo bensì affettuoso, che equivale al nostro ‘paffutella’. D’altra parte non è un mistero che le telecamere, come si suo dire, ‘schiaccino’ e che quindi tendano a mostrare meno la magrezza di chi viene ripreso.

Insomma, per farla breve, la signora Cozzani ha tenuto a smentire che la figlia non stia bene o che abbia qualche tipo di disturbo alimentare. Negli ultimi mesi, Belen è rinata. Questo almeno è ciò che ha affermato lei stessa di recente. Dopo aver vissuto un periodo di forte depressione al tempo della separazione dall’ex marito Stefano De Martino, la modella si è presa un anno sabbatico dalla tv. Si è curata e si è riposata prima di tornare in pista (è al timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time e di Only Fun – Comico Show su Nove).

Sempre di recente, la Rodriguez ha inoltre assicurato di aver capito di potersi bastare da sola e di non avere bisogno per forza di un uomo al suo fianco. Se arriverà quello ‘giusto’, lo accoglierà con estremo piacere. Altrimenti andrà avanti da single, accerchiata dall’amore dei figli Santiago e Luna Mariì, e dei suoi familiari più stretti.