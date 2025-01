Belen usa la ricetta di De Martino: le 3 mosse per cambiare vita

Dopo la fine del matrimonio e dopo la lotta con una pesante depressione, Belen Rodriguez ha trovato la forza per dare uno svolta alla sua vita. A 40 anni tondi tondi, compiuti lo scorso 20 settembre, la showgirl argentina con tre mosse pare essere riuscita a dare un ordine alla sua esistenza. Lo ha fatto, se così si può dire, seguendo la medesima ricetta che ha sfruttato l’ex marito Stefano De Martino.

Il primo passo per riconquistare la serenità è stato quello di dire basta alle relazioni sentimentali. Naturalmente la Rodriguez non ha intenzione di farsi suora. Ha però capito, come lei stessa ha rimarcato più volte di recente, che oggi è tempo di pensare a se stessa e che non per forza deve imbastire love story con intenti seri. Quando e se arriverà l’uomo giusto, si farà trovare pronta. Ma non sta scritto da nessuna parte che debba fidanzarsi e creare una famiglia cosiddetta tradizionale. Il medesimo pensiero lo ha maturato De Martino che, da quando ha chiuso con l’argentina, non ha più avuto una partner stabile.

Si mormora che il giovanotto sia un latin lover e conquistatore seriale. Se le voci sono vere, è bravo a coprire le sue tracce visto che ormai tutto tace sulla sua vita amorosa. Un conto però è ‘divertirsi’, un altro è provare ogni volta a mettere in piedi la storia della vita. In questo momento sia Belen sia Stefano hanno compreso che non si può forzare un qualcosa che non esiste. Dunque, meglio procedere in solitaria e se un giorno arriverà l’amore travolgente saranno aperti e accoglienti. Quel giorno, per ora, sembra lontano. Ma mai dire mai.

La seconda mossa è una conseguenza diretta della prima e anche in questo frangente Belen e Stefano procedono sugli stessi binari: bye bye gossip. Dopo aver riempito per anni le copertine della cronaca rosa, entrambi hanno deciso di pensare di più alla propria privacy. Il segreto di pulcinella è il seguente: se vuoi sfruttare il gossip, ti fai paparazzare ed escogiti ‘trucchi’ per essere al centro dell’attenzione; se non vuoi, prendi una serie di accorgimenti per restare nell’ombra. De Martino e la Rodriguez da mesi hanno chiuso anche tale fronte: vita appartata e basta chiacchiericcio ‘rosa’ sul loro conto.

Le prime due mosse si legano alla terza. Svelamento di un altro segreto di pulcinella: perché alcuni fanno di tutto per far parlare di sé e delle proprie vicende sentimentali? Solo per una questione narcisistica? La risposta è assolutamente no. Certo c’è chi è più narcisista e chi meno. Ma il sottobosco del gossip viene alimentato soprattutto da personaggi in cerca d’autore. Il meccanismo è il seguente: i ‘vippini’ che sgomitano per farsi notare sanno che se vengono continuamente chiacchierati possono guadagnare ospitate tv, interviste e visibilità. Il fine? Far sapere che esistono nell’attesa che la loro vita professionale in qualche modo decolli. Coloro che raggiungono l’obbiettivo, spessissimo, poi diventano riservati.

Un caso tra i più eclatanti è proprio quello di De Martino. Dopo che si è affermato come conduttore tv, si è totalmente tirato fuori dal ‘circo’ gossipparo. Non ne ha più bisogno. E lo stesso sta facendo Belen: dopo un anno difficile a livello personale in cui ha anche scelto di fermarsi con la tv, si è rimessa in gioco prendendo il timone di Amore alla prova (Real Time) e Only Fan – Comico Show (Nove). Meglio togliersi soddisfazioni a livello professionale piuttosto che farsi chiacchierare h24 per mezzi scandalucci e presunte love story. Bene così, avanti tutta!