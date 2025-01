Belen smonta De Martino in tv subito dopo il record di ascolti

Belen Rodriguez, per quel che riguarda i suoi trascorsi sentimentali, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe anche nella puntata di Amore alla prova- La crisi del settimo anno (Real Time) in onda lunedì 20 gennaio. Pochi minuti dopo che l’ex marito Stefano De Martino ha chiuso una puntata da record di Affari Tuoi su Rai Uno (il quiz show ha sfondato il muro dei 7 milioni di telespettatori, per la precisione 7.019.000 e il 32.3% di share), la showgirl argentina è apparsa su Real Time, spendendosi in consigli amorosi. In particolare, quando ha consolato Claudia, abbattuta e piangente per aver visto un filmato del compagno Maurizio vicino a un’altra donna, si è lasciata andare a delle confidenze private riguardanti le sue storie pregresse.

Belen, per infondere forza alla donna, le ha parlato della sua storia, sostenendo che in alcuni frangenti è meglio scoprire la verità sulla persona che si ha a fianco, così da evitare illusioni: “Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così. Tu ti fai prendere in giro e non ti dai il valore che dovresti”. Poi la Rodriguez ha smontato alcune sue precedenti relazioni: “Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in passato e tante volte ci ho creduto”. E ancora: “Non è un male, uno ci crede. Lo fai per amore, per i figli”. Quando la showgirl ha citato i figli, si è compreso che la bordata sottintesa l’ha lanciata a Stefano De Martino (padre di Santiago) o ad Antonino Spinalbese (padre di Luna Marì) o a entrambi.

D’altra parte, non è un mistero che Belen sia rimasta soprattutto scottata dalla fine del matrimonio con De Martino. Quando la love story si è conclusa ha anche attraversato un delicato periodo di depressione che l’ha tenuta lontana dalla tv per un anno. Nel frattempo invece De Martino ha definitivamente fatto decollare la sua carriera professionale. L’incoronazione è arrivata con Affari Tuoi, dove sta abbattendo un record dopo l’altro. Si pensava che fosse impossibile fare meglio di Amadeus, ci si sbagliava. L’ex allievo di Amici ha fatto ricredere tutti.

Stefano De Martino sul suo successo professionale

“Il bello di questo programma – ha spiegato il conduttore napoletano a Tv Sorrisi e Canzoni – è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po’ il cervello con la “caciara organizzata. La scommessa è provare a far sì che gli ospiti si dimentichino delle telecamere. E spesso succede…”.

De Martino ha poi raccontato che anche lui stesso si sta stupendo dei risultati lavorativi ottenuti: “Quando torno a casa dopo la mia settimana lavorativa e mi capita di accendere su Rai1. Mi ritrovo lì con la cravatta a fare un programma quotidiano e mi dico: “Cavolo, veramente tutto è possibile!”. A 35 anni non mi sarei mai immaginato di poter condurre un programma che, nella nostra idea di televisione, andrebbe fatto a un’età più “matura””.

Un difetto ce l’avrà anche De Martino oppure no? “Il mio difetto è che mi annoio facilmente. Chi mi conosce, prima di iniziare “Affari tuoi” mi diceva: “Sarai in onda tutti i giorni con le stesse cose da dire, da fare. Arriverai a un punto in cui non ne avrai più voglia”. E invece questo difetto è controbilanciato da un pregio che è la consapevolezza: sapendo che potrei essere schiavo della noia mi invento delle cose che diventano dei tormentoni e mettono un po’ di pepe. Ed è bello sentirsi dire dalla gente che incontro per strada che “A casa mia ceniamo tutte le sere con te”“.