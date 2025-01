Ascolti Tv 20/1: Conte di Montecristo raddoppia il GF, De Martino record

La prima serata di ieri ha vinto come vincitore indiscusso Il Conte Di Montecristo. La fiction Rai con un cast stellare la produzione internazionale si è confermata un successo clamoroso che ha addirittura raddoppiato gli ascolti del Grande Fratello. Il reality risale rispetto alla scorsa settimana, grazie forse alla curiosità per il famoso ripescaggio, ma è un disastro in confronto.

Tutti i dati relativi alla prima serata di lunedì

Su Rai 1 Il Conte di Montecristo ha conquistato 5.781.000 spettatori (31.4%). Su Canale5, il Grande Fratello ha intrattenuto 2.311.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Boss in Incognito è la scelta di 947.000 spettatori (4.4%), nella presentazione di 33 minuti, e 1.012.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Avengers: Age of Ultron incolla alla poltrona 1.143.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 gli approfondimenti di Lo Stato delle Cose ottiene 667.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica informa 695.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 831.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Hotel viene visto da 551.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove lo spettacolo di Valentina Persia Ma che te ridi? ha divertito 597.000 spettatori (3.1%).

Ascolti Tv 20/1: Access prime time

Il preserale di ieri ha segnato il ritorno di Avanti Un Altro su Canale 5. Il game show di Paolo Bonolis è stato accolto con ottimi ascolti. Stefano De Martino ha fatto il botto, staccando il traguardo del 30% con la puntata giocata dall’Emilia Romagna.

Su Rai 1, L’Eredità ha intrattenuto 4.391.000 spettatori (23.9%), dopo il TG1 e i Cinque Minuti di Vespa, Affari Tuoi domina la fascia con 7.019.000 spettatori (32.3%). Su Canale5 Avanti un Altro riapre con 3.741.000 spettatori (21.5%) e dopo il TG5, Striscia la Notizia è visto da 2.890.000 spettatori (13.3%).

Ascolti Tv 20/1: Pomeriggio

Su Rai 1 La Volta Buona tiene compagnia a 1.591.000 spettatori (13.3%) nella prima parte e 1.750.000 spettatori(17.4%) nella seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore tiene incollati allo schermo 1.731.000 spettatori (18.1%). A seguire lo Speciale TG1 sull’insediamento di Donald Trump interessa 1.961.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.443.000 spettatori (18.9%) e Endless Love conquista 2.632.000 spettatori (21%). A seguire Uomini e Donne totalizza 2.587.000 spettatori (24%), mentre il daytime di Amici segna 1.634.000 spettatori (17.2%) e la striscia del Grande Fratello 1.404.000 spettatori (14.5%). My Home My Destiny è la scelta di 1.389.000 spettatori (14.2%), mentre Pomeriggio Cinque intrattiene e informa 1.491.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e 1.648.000 spettatori (13.7%) nella seconda.

Ascolti Tv 20/1: Mattina

Su Rai1, Unomattina dà la sveglia a 987.000 spettatori (19.5%) e Storie Italiane tiene compagnia a 883.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 1.029.000 spettatori (18.1%) nella seconda. A seguire È Sempre Mezzogiorno tocca i 1.740.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Mattino Cinque News informa 1.057.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 841.000 spettatori (17%) nella seconda parte. A seguire Forum totalizza 1.402.000 spettatori (18.4%).