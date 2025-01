Affari Tuoi, Mario batte il Dottore: De Martino show tra cibo e balli

Puntata epica ad Affari Tuoi. Questa sera, lunedì 20 gennaio, a giocare è stato Mario, il pacchista dell’Emilia Romagna, che ha deciso di affrontare il gioco accompagnato dalla sorella Lucia. L’autista di autobus è subito partito alla grande, eliminando tre pacchi blu uno dopo l’altro. Subito dopo, ha aperto un rosso da 75mila euro, ma si è subito rifatto con altri due pacchi blu: uno conteneva 1 kg di mortadella (ovvero i 5 euro) e l’altro zero euro. Il Dottore non ci ha pensato due volte e gli ha offerto ben 40mila euro, ma Mario e Lucia hanno deciso di continuare a giocare.

Da quel momento, la partita ha preso una piega più sfortunata: Mario ha pescato due pacchi rossi da 10mila e 50mila euro. Nonostante tutto, il Dottore ha rilanciato con un’altra offerta da 40mila euro, che Mario e Lucia hanno rifiutato ancora una volta. La loro determinazione, però, ha pagato. Il pacchista dell’Emilia Romagna è riuscito ad eliminare altri pacchi blu, lasciando la maggior parte dei pacchi rossi ancora sul tabellone. A quel punto, i due si sono concessi un momento per festeggiare, mangiando un po’ di mortadella. La situazione si è fatta esilarante quando Stefano, con le mani unte, ha fatto scivolare il telefono nel tentativo di prenderlo.

Stefano io ti voglio un sacco di bene #AffariTuoi pic.twitter.com/MRyA4NtuHZ — messa male (@messamale_) January 20, 2025

Proprio in quel momento, il Dottore ha rilanciato con una nuova offerta, ovvero di ben 50mila euro. Ma anche questa volta i fratelli hanno deciso di rischiare. “Pacco bagnato, pacco fortunato!“, ha scherzato Stefano, mentre Mario, ridendo alle battute del conduttore partenopeo, ha accidentalmente sputato un sorso d’acqua sul bancone.

Successivamente, sono andati via gli ultimi pacchi blu da 500 euro e 1 euro e Mario si è trovato davanti a un finale tutto rosso sul tabellone. “Stasera non vorrei essere nei panni del Dottore”, ha esclamato divertito De Martino. Dopo aver detto no ad un’altra offerta di 50mila euro, Mario e Lucia hanno deciso di accettare l’ultima proposta da 75mila euro.

In realità, in ballo c’erano ancora i 300mila e i 15mila euro, ma il rischio di tornare a casa con la cifra più bassa era troppo alto. “Grazie di cuore. È stato un po’ tirchio, ma accetto”, ha spiegato Mario. Alla fine, la scelta si è rivelata azzeccata, dato che nel suo pacco c’erano solo 15mila euro.