Affari Tuoi, l’ansia tradisce Pina: persi 200mila €, De Martino basito

Puntata piena di colpi di scena quella andata in onda questa sera, giovedì 16 gennaio, ad Affari Tuoi. La protagonista è stata Pina, operaia tessile dal Molise, che ha giocato insieme al marito Luca. La partita è iniziata abbastanza bene, eliminando diversi pacchi blu e due pacchi rossi da 75mila e 50mila euro. La prima proposta del Dottore è quindi di 35mila euro, ovvero mille per ogni anno d’amore della coppia, insieme da 35 anni.

Pina e Luca, però, hanno rifiutato, per poi accettare poco dopo il cambio. La pacchista del Molise ha infatti deciso di prendere il numero 13: “Questo numero ci lega a mio papà che non c’è più, la sua data di nascita, a mio fratello che non c’è più, ed è un numero che mi ricorre sempre e stanotte ho sognato il mio papà”. La scelta è stata azzeccata, dato che nel pacco originale c’erano 50 euro. Da quel momento, la partita è andata sempre meglio e il Dottore ha alzato l’offerta a 50mila euro.

“Pesano, pesano perché due operai, che lavorano da una vita, finiti gli studi iniziano a lavorare, sappiamo cosa vuol dire. Abbiamo due figli che studiano, una studia a Napoli. Vogliamo assicurare a loro un buon futuro, consentirgli di fare tutto quello che vogliono nella vita. Ma dobbiamo sbancare, quindi continuo a giocare”, ha spiegato Pina.

A quel punto, Pina si è trovata con cinque pacchi rossi, tra cui i tre del podio, e un solo pacco blu da 100 euro. Il Dottore le ha quindi offerto eccezionalmente una cifra altissima: 75mila euro. Decisa e fiduciosa nei tanti pacchi rossi rimasti, la donna ha rifiutato senza esitazione. La fortuna, però, ha iniziato a girarle contro. Nel giro di poco tempo, ha perso due tra i premi più importanti, ovvero quelli da 100mila e 300mila euro.

Di conseguenza, il Dottore ha abbassato l’offerta a 45mila euro. Questa volta, Pina ha scelto di accettare, spiazzando tutti. “Ho paura. Voglio tornare a casa vincente, come in tutte le cose che ho fatto nella vita. Ho troppa paura ad andare avanti”, ha spiegato la pacchista molisana. Nonostante il marito fosse contrario, Pina ha preferito non rischiare e si è portata a casa i 45mila euro, lasciando il pubblico e lo stesso Stefano De Martino basiti.

Da lì, il conduttore partenopeo ha iniziato ad aprire pian piano i pacchi rimanenti, che hanno portato ad un bivio finale tra 200mila euro da una parte e 20 dall’altro. Alla fine, nel pacco di Pina c’erano proprio i 200mila euro. Insomma, una partita davvero surreale, che avrebbe potuto avere un finale perfetto se Pina non si fosse lasciata sopraffare dalla paura di perdere.