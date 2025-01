Affari Tuoi, Giuliana perde 100mila euro: scelta fatale della mamma

Giuliana è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 15 gennaio su Rai 1. Stefano De Martino ha aperto la serata facendo gli auguri di compleanno alla figlia del Dottore, che considera ormai come una “nipote”, e che proprio oggi ha compiuto 10 anni. Dopo questo tenero momento, la partita della pacchista della Campania è entrata subito nel vivo. Accompagnata dalla madre, la pacchista ha avuto un inizio poco fortunato, eliminando immediatamente il pacco da 300mila euro, ovvero il più alto del tabellone.

Nel resto del primo giro, però, la situazione è stata piuttosto altalenante, con momenti negativi ma anche qualche respiro di sollievo, ad esempio pescando subito lo zero. Di conseguenza, il Dottore ha deciso di offrire a Giuliana per ben due volte consecutive 20mila euro. “Siamo venute qui per giocare, per divertirci, quindi è il momento di andare avanti”, ha però risposto la pacchista campana, decisa a rischiare. Purtroppo, subito dopo è arrivato un altro duro colpo, con l’eliminazione del pacco da 200mila euro. La fortuna è poi tornata rapidamente dalla sua parte, pescando altri due pacchi blu.

A quel punto, il Dottore ha provato a proporle un cambio, ottenendo un altro ‘no’. Dopo un’altra offerta di 20mila euro, anch’essa rifiutata, la pacchista campana ha eliminato un ulteriore pacco blu, spingendo il Dottore ad alzare la sua proposta a 35mila euro. “Il gioco si fa duro, mamma accetterebbe. Proviamoci, rifiuto l’offerta”, ha spiegato Giuliana titubante. La scelta si è rivelata azzeccata, dato che nel pacco successivo ha beccato un euro, arrivando a fine partita con 50mila e 100mila euro da un lato e 50 euro dall’altro.

Il Dottore ha quindi stupito tutti proponendo addirittura un assegno da 50mila euro. Sebbene fosse tentata di continuare a rischiare, Giuliana ha infine scelto di seguire il consiglio della madre e accettare l’offerta: “Sono sempre stata ambiziosa, ho sempre puntato a traguardi sfidanti. Credo che nella vita bisogna sapersi dare dei limiti e bisogna riconoscere il momento in cui c’è bisogno di fermarsi. In questo caso, seguo il consiglio di mamma e accetto i 50mila euro”.

Il consiglio della madre, tuttavia, le è costato caro, dato che nel suo pacco c’erano proprio i 100mila euro. Sul web, molti utenti si sono indignati co la madre, suggerendo a Giuliana di fidarsi di più del proprio istinto. Ad ogni modo, la pacchista è riuscita comunque a portarsi a casa una bella cifra dalla sua esperienza ad Affari Tuoi, ovvero ben 50mila euro.