Affari Tuoi, Thanat: “Mi danno del cesso”, replica da applausi

Thanat Pagliani è uno dei volti più amati di Affari Tuoi. Da tempo è ormai una presenza fissa del game show in qualità di “analista” del Dottore, pronto sempre a dare i pronostici migliori per dare positività ai pacchisti. Nell’ultima edizione, poi, Stefano De Martino ha messo in risalto anche il suo lato comico: tra le lettere di corteggiamento per l’ex pacchista Valentina e il suo ingresso speciale, in cui ogni sera porta un cibo tipico della regione del concorrente in gara, accompagnando il tutto con un espressione del dialetto della località.

A quanto pare, però, il corteggiamento di Thanat nei confronti di Valentina, la pacchista del Lazio che ha già giocato la sua partita, non ha generato solo reazioni positive o divertite. Sui social, infatti, sono piovute critiche e insulti sull’aspetto fisico dell’analista del Dottore. Addirittura, alcuni hanno usato parole davvero poco gentili per dirgli che non sarebbe mai stato “all’altezza” di una ragazza come lei. Insomma, anche una gag divertente è stata trasformata dagli haters in un pretesto per attaccare, dimostrando ancora una volta quanto il web possa essere tossico.

Thanat, però, non è rimasto in silenzio e ha deciso di rispondere agli haters attraverso i suoi profili social. Con un post su X, il giovane thailandese ha pubblicato una replica da applausi a chi lo ha insultato, scrivendo queste parole:

Ho letto commenti che mi davano del ‘cesso’, all’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta ‘non ti curar di loro, ma guarda e passa’. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi.

Per fortuna, Thanat ha anche tantissimi fan che hanno invaso il suo post con messaggi pieni di affetto e supporto. In tanti gli hanno ricordato di non dare importanza ai commenti degli haters, sottolineando che certe critiche valgono davvero poco.

Thanat Pagliani: chi è l’amato volto di Affari Tuoi

Thanat Pagliani, nato a Roma e con origini thailandesi, è un volto noto di Affari Tuoi. Della sua vita privata si conosce poco, ma sul suo profilo Linkedin si legge che lavora nel mondo del cinema come assistente alla regia, elettricista e videomaker. Tra i suoi lavori spicca il cortometraggio Tulipani di seta nera, disponibile su RaiPlay. Da tempo, Thanat è una presenza fissa nel cast del programma, dove affianca Pierluigi Lupo come ‘analista’ del Dottore. Lo scorso anno, dopo l’addio di Amadeus, Thanat aveva confessato il desiderio di diventare, un giorno, pacchista e giocare finalmente la sua personale partita.