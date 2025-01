Affari tuoi, partita infinita: critiche per Antonella e Thanat si dichiara

Questa sera, lunedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, come di consueto è andata in onda la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia. A giocare con Stefano De Martino, e provare a portarsi a casa il ricco montepremi, è stata Antonietta dalla Basilicata, in compagnia della figlia. Una puntata speciale in tutti i sensi, arricchita anche dalla partecipazione straordinaria di molte personalità del mondo dello spettacolo come Lino Guanciale, Mara Maionchi e Federica Nargi.

La partita di Antonietta però è stata anche oggetto di molte critiche, visto che si è prolungata fino alle undici meno venti. Inoltre, il percorso della concorrente della concorrente non è iniziato nel migliore dei modi, dal momento che, con i primi 6 tiri, Antonietta ha perso ben 3 pacchi rossi. Gli importi ai quali ha dovuto dire addio sono stati: 10, 30 e 50 mila euro.

Nel corso della puntata però c’è stato anche spazio per celebrare l’amore: infatti, quando la concorrente ha deciso di chiamare il pacco del Lazio, Stefano De Martino, approfittando dell’occasione, ha chiesto a Thanat di fare una dedica alla pacchista Valentina. Thanat però si è spinto decisamente oltre questa sera, lasciando di stucco il conduttore.

Thanat si dichiara a Valentina

Come anticipato, nel corso della puntata Stefano De Martino ha deciso di incoraggiare Thanat a farsi avanti con la pacifista del Lazio, Valentina, e leggerle la nuova poesia che le ha dedicato. “Tu lo sai che stasera ci sono Cristiano Caccamo e Giusy Buscemi che sono nella fiction Leopardi. Tu ti senti un poeta leopardiano. Vorrei che dedicassi a Valentina la tua personalizzazione di A Silvia“, sono state le parole del conduttore.

Thanat a quel punto, facendosi prendere dalla situazione, si è spinto decisamente oltre e, anziché limitarsi a leggere banalissimi pensieri in rima, su invito di De Martino si è inginocchiato davanti alla sua amata e ha poi concluso la poesia con un bel ti amo. Un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato a dir poco sbigottito il conduttore.

Insomma, come si suol dire in questi casi, “Se son rose fioriranno”: ora tocca a Valentina fare la prossima mossa. Vedremo quindi se il coraggio di Thanat avrà colpito nel segno oppure no.

QUESTA DICHIARAZIONE DI THANAT CON TANTO DI CANZONE CHE PROGRAMMA INCREDIBILE✈️#affarituoi pic.twitter.com/qTmizSFMvx — giuliaa♡ (@vicolociecoo_) January 6, 2025

La partita di Antonietta si dilunga troppo

La partita a quel punto è continuata, con Antonietta e la figlia che hanno continuato ad aprire pacchi, arrivando alla fine della loro partita con un egual numero di pacchi rossi e blu: da un lato infatti vi erano 10 e 100 euro, dall’altra 20.000 e 300.000. A quel punto, il Dottore ha fatto la sua mossa e ha offerto alla concorrente un bell’assegno da 20.000 euro. Offerta difficile da rifiutare in quella situazione, dal momento che la possibilità di vincere una cifra più alta era veramente molto bassa.

La concorrente però, ha scelto di essere coraggiosa e, dopo aver rifiutato l’offerta del Dottore, ha chiamato il pacco numero 3. Una scelta che le è costata il pacco da 20.000 euro. Antonella però non ha perso il sorriso e ha continuato a giocare, puntando al ricco montepremi.

A quel punto, il Dottore ha proposto ad Antonietta di fare una richiesta. La concorrente ha quindi proposto di chiudere la partita per 38.000 euro. Condizione che il Dottore non ha però accettato, facendo una contro offerta pari a 35.000. A quel punto, dopo mille tentennamenti e messa alle strette dal conduttore, Antonietta ha accettato, temendo di tornare a casa a mani vuote. Effettivamente, con il senno di poi, la concorrente ha fatto bene ad accettare, dal momento che nel suo pacco numero 9 aveva solamente 10 euro.

Le critiche dei social

In ogni caso, come anticipato, si è trattato di una puntata davvero infinita. La corsa di Antonella ai 300.000 ero si è infatti protratta fino alle undici meno venti. Un fatto che non è certo passato inosservato ai telespettatori, che quindi si sono riversati sui social per condividere il loro pensiero in proposito. Tante critiche anche per Antonietta che, stando al parere dei social, è stata troppo indecisa in alcuni momenti, rendendo la corsa ai 300.000 euro lenta e noiosa.

Va detto però che, trattandosi di una puntata speciale, la partita è stata spesso inframezzata da sketch e dall’arrivo di nuovi ospiti, come nel caso di Gianni Morandi. Tutte aggiunte che hanno, per forza di cose, allungato il brodo e, a tratti, reso la puntata difficile da seguire.

dio santo queste due di questa puntata di affari tuoi non ce la faranno nemmeno per il 2027 — lærgulwen (@menodizero) January 6, 2025

Che sfinimento affari tuoi! Aspetto solo per la lotteria Italia #AffariTuoi #Rai — p8 (@p889417869) January 6, 2025

questa partita di affari tuoi è diventata insopportabile mai più vi prego — rob 🫧 (@buteracinemas) January 6, 2025