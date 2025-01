De Martino, verità su Carmen Russo e gaffe clamorosa di Balivo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, Caterina Balivo si è collegata con Stefano De Martino per parlare della puntata speciale di Affari Tuoi per la lotteria Italia che verrà trasmessa questa sera. Durante l’intervista, il conduttore ha rivelato alcuni dettagli a riguardo ma ha toccato anche altri argomenti. Nello specifico ha svelato la verità sul suo rapporto con Carmen Russo, ospite in studio. Tra i due, difatti, si è vociferato ci fosse una relazione clandestina. Nel corso della puntata, infine, la conduttrice Caterina Balivo si è abbandonata ad una gaffe proprio su De Martino! Scopriamo meglio che cosa è successo.

Stefano De Martino su Affari Tuoi speciale Lotteria Italia e sul rapporto con Carmen Russo

Nonostante il giorno festivo La Volta Buona è andato normalmente in onda su Rai 1 come di consueto. La puntata è stata in gran parte dedicata a Stefano De Martino che condurrà questa sera Affari tuoi speciale Lotteria Italia. Il conduttore si è collegato con lo studio de La Volta Buona proprio per svelare qualche dettaglio in più in merito alla puntata di oggi. Nello specifico Stefano ha parlato degli ospiti che lo affiancheranno e di come sarà strutturato il tutto. Si partirà con la consueta partita del game show per poi annunciare i cinque vincitori della lotteria Italia.

Durante la sua intervista, Stefano non ha tuttavia parlato solo di questo. Caterina gli ha difatti chiesto qualcosa in più sul suo rapporto con Carmen Russo, presente lì in studio. Si è difatti vociferata una presunta relazione clandestina tra i due e del tradimento di Carmen ad Enzo Paolo Turchi proprio con il conduttore di Affari Tuoi. Entrambi hanno smentito il rumor e a riguardo De Martino ha anche ironizzato dicendo che, in realtà, la tresca c’era stata con Enzo Paolo! La sua battuta ha fatto ridere tutto lo studio.

La gaffe di Caterina Balivo

A divertire gli ospiti è stata anche una gaffe involontaria da parte di Caterina Balivo proprio su Stefano De Martino. La conduttrice de La Volta Buona ha difatti avuto un improvviso lapsus e, invece di chiamarlo “uno showman a tutto tondo” lo ha definito “uno showman a tutto tonto”. Insomma una lettera ha cambiato completamente il significato della sua frase, trasformando un complimento in un’offesa! Poco dopo Balivo ha anche sbagliato il paese di provenienza di De Martino, confondendo Torre Annunziata di dov’è originario con Torre Del Greco.