Balivo che gaffe! Ospite media, lei rincara dose poi cambia discorso

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 si è nuovamente parlato della prossima edizione del Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Carlo Conti. Proprio quest’ultimo svelerà domenica nell’edizione del TG1 delle 13.30 i nomi degli artisti in gara. A riguardo Caterina Balivo ha parlato della possibilità di rivedere i Pooh sul palco dell’Ariston. Il chitarrista dei Dik Dik, presenti in studio, a quel punto ha fatto una puntualizzazione in merito alla loro carriera che ha portato la conduttrice a commettere una clamorosa gaffe. Poco dopo, quando il batterista della band ha cercato di mediare, Balivo ha perfino rincarato la dose! Capiamo meglio che cosa è successo.

La gaffe di Caterina Balivo

E’ ormai già da qualche mese che va avanti il totonomi degli artisti che potremmo rivedere sul palco dell’Ariston. L’attesa è tuttavia quasi terminata, in quanto domenica Carlo Conti annuncerà i cantanti in gara a Sanremo 2025 nell’edizione delle 13.30 del TG1. Proprio il festival è stato oggetto di commenti nella puntata odierna de La Volta Buona, talk show condotto da Caterina Balivo. Insieme agli ospiti in studio la conduttrice ha parlato della possibilità di rivedere i Pooh protagonisti alla kermesse canora nel 2026, elogiandone i cinquant’anni di carriera.

A quel punto il chitarrista dei Dik Dik, ospiti in studio, ha sottolineato:

Posso dire una cosa? Loro cinquant’anni, noi sessant’anni. Qualcuno ci festeggi! Sessant’anni di attività, abbiamo iniziato sessant’anni fa.

La puntualizzazione dell’ospite ha scatenato la replica immediata di Caterina Balivo, la quale si è abbandonata ad una gaffe clamorosa con la band presente in studio. Ha difatti sottolineato come i Pooh facciano ancora concerti a livello internazionale, facendo intendere così che i Dik Dik, invece, no.

Di seguito le parole della conduttrice in risposta al chitarrista della band:

Ma i Pooh continuano a fare concerti internazionali…

Compresa forse la gaffe, Balivo ha poi aggiunto per cercare di rimediare:

Anche voi però lo dovete far sapere a Carlo Conti, diteglielo!

Peccato che, poco dopo, Caterina abbia rincarato ulteriormente la dose! Nino, batterista ed impresario della band, ha cercato difatti di mediare e spiegare cosa volesse dire precedentemente il collega. Nello specifico Nino ha fatto notare le differenze tra i due gruppi, legate in particolare al loro pubblico. I Dik Dik si sono ritagliati una loro fetta di pubblico e, stando alle sue parole, non farebbero i concerti negli stadi perché non c’è una produzione nuova.

A quel punto Balivo ha commesso l’ennesima gaffe, rispondendo al suo ospite dicendo:

E quindi? E’ lui che si è paragonato, che si è messo a confronto con i Pooh eh! E’ lui che ha detto vabbè ma noi sessanta e loro cinquanta quindi festeggiateci.

Poco dopo ha addirittura non ha fatto finire di parlare gli ospiti, deviando la conversazione su altro.

Queste le sue parole precise in risposta ai Dik Dik:

Si ragazzi però siamo in televisione, abbiamo dei tempi un po’ complicati.

La conversazione è quindi virata su Stefano De Martino e sul fatto che nei prossimi anni la conduzione del Festival di Sanremo potrebbe essere affidata a lui.