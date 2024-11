Ultimo, nato il figlio? Gentile sibillina da Balivo e su Mahmood…

Questo pomeriggio a La Volta Buona tra gli ospiti in studio c’è stata anche l’ex speaker di RTL 102.5 Federica Gentile. Quest’ultima ha parlato con la conduttrice Caterina Balivo dell’incredibile successo ottenuto da Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi. Le due hanno ripercorso la carriera del cantante, dagli esordi fino ad oggi. Chiaramente si è parlato anche del figlio, Enea, che sta aspettando dalla sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Proprio a riguardo alcuni indizi lascerebbero pensare che il piccolo possa essere già nato, tra cui una frase sibillina di Gentile. Inoltre la speaker ha lasciato intendere qualche dettaglio in più sul suo rapporto con Mahmood.

La nascita del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo potrebbe essere davvero imminente. Qualcuno, addirittura, pensa che il bambino possa essere già nato! In effetti ci sono stati diversi indizi che lascerebbero pensare che il parto sia già avvenuto o possa esserci nelle prossime ore. Per prima cosa la sorella di Jacqueline, Rebecca Jewel Manenti, è volata nelle ultime ore a New York dove si trova attualmente la coppia. Inoltre Ultimo ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un’anticipazione del suo nuovo brano “La parte migliore di me” che uscirà a breve, dedicata proprio al figlio Enea.

Anche Federica Gentile, ospite questo pomeriggio a La Volta Buona, si è abbandonata ad una frase sibillina che lascerebbe pensare alla nascita del piccolo. Prima di abbandonare lo studio ha difatti salutato facendo i suoi “auguri” al cantante e a Jacqueline. A quel punto Caterina Balivo le ha sottolineato come il bambino non fosse ancora nato, almeno stando a quello che si sa al momento.

La speaker ha quindi specificato:

Auguri per le sue cose e poi quando nascerà Enea saluteremo Enea.

Il nome del piccolo era stato spoilerato qualche settimana fa a Domenica In da Antonello Venditti.

Federica Gentile sul rapporto tra Ultimo e Mahmood

Nella puntata de La Volta Buona di questo pomeriggio si è parlato anche del rapporto tra Ultimo e Mahmood, vincitore di Sanremo nel 2019 con la sua “Soldi”. All’epoca Ultimo arrivò secondo con “I tuoi particolari” e da allora si vocifera che tra i due fosse nata una rivalità. Caterina Balivo ha quindi chiesto qualcosa in più in merito a Federica Gentile, domandandole esplicitamente se fossero amici.

A quel punto la speaker ha risposto:

Non lo so, uno a Milano, uno a Roma…

Ha quindi glissato un po’ sull’argomento, deviando la conversazione su altro ed aggiungendo un “Non mi far dire cose…”. Chissà cosa volesse dire con quest’ultima frase!