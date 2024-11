Domenica In, quante gaffe! Spoilerato anche nome figlio di Ultimo

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato in studio il cantante Antonello Venditti e l’attrice Lunetta Savino. I due hanno presentato rispettivamente il libro “Fuori fuoco” e la serie tv “Libera”. Proprio in merito a questi loro nuovi lavori la conduttrice si è abbandonata ad un’ondata di gaffe che non sono passate inosservate. Inoltre è stato involontariamente spoilerato da un ospite il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline.

Come di consueto oggi pomeriggio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. Quest’ultima ha ospitato in studio diversi personaggi. Il primo tra questi è stato il cantante Antonello Venditti, il quale ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Fuori fuoco”. Proprio nel parlare dello scritto, la conduttrice ha commesso una prima gaffe. Mara, difatti, ha sbagliato la data d’uscita del libro. Nell’annunciarlo ha detto che sarebbe stato disponibile in tutte le librerie a partire da domani, ovvero lunedì 18 novembre. Mara si è tuttavia accorta subito dell’errore e si è prontamente corretta. Poco dopo, difatti, ha detto che sarebbe uscito dopodomani, quindi martedì 19 novembre.

Lo stesso Antonello Venditti ha poi commesso una gaffe poco dopo. Involontariamente, nel parlare di Ultimo, ha spoilerato il nome del figlio che sta aspettando dalla sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Si sapeva già da tempo che l’iniziale del nome sarebbe stata la lettera E e si vociferava che il nome sarebbe stato Edoardo. Il bambino si chiamerà invece Enea, così come annunciato da Venditti oggi da Mara Venier!

Le gaffe, tuttavia, non sono finite. Nel corso della puntata Mara Venier ha ospitato in studio anche l’attrice Lunetta Savino. Quest’ultima ha parlato della serie tv che la vede protagonista e che andrà in onda a partire da martedì 19 novembre su Rai 1, “Libera”. Anche in questo caso la conduttrice ha commesso più di una gaffe. Nell’annunciare la sua ospite ha dimostrato di non ricordare neppure come si intitolasse la serie di cui doveva parlare.

Queste le sue parole:

La serie si chiama, non ce l’ho scritta…

Nel parlare di “Libera” ha successivamente parlato della seconda stagione, venendo immediatamente corretta dalla sua ospite. L’attrice ha difatti precisato che la serie è alla sua prima stagione, quindi al debutto!