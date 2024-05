Domenica In, imbarazzo coi Ricchi e Poveri: Mara, che gaffe!

Questo pomeriggio a Domenica In Mara Venier ha ospitato i Ricchi e Poveri, reduci dal loro successo sanremese “Ma Non Tutta La Vita”. I due hanno parlato a lungo della loro carriera musicale, poi nel raccontare della relazione che c’è sta tra di loro anni fa, hanno mostrato una vecchia foto che ha innescato una battuta da parte della conduttrice che ha portato ad un momento di evidente imbarazzo. Capiamo meglio che cosa è successo.

L’intervista dei Ricchi e Poveri andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 a Domenica In è stata piena d’imbarazzo. Mara Venier si è difatti abbandonata ad un commento su Angelo che ha generato un doppio senso e portato alle risate di tutto lo studio. Nello specifico, parlando di quando erano fidanzati da giovani, Angelo ed Angela hanno mostrato una foto che li ritraeva insieme in spiaggia mentre erano in costume. Immediatamente la zia Mara ha commentato lo scatto complimentandosi con il cantante.

Angelo si è mostrato da subito in evidente imbarazzo e ha cercato di togliersi dall’impaccio dicendo che il riferimento era alla sua acconciatura dell’epoca.

Angela, invece, appena sentite le parole di Mara ha subito detto:

Io ho già capito perché dici complimenti!

Il siparietto ha suscitato le risate di tutto lo studio, ospiti e conduttrice compresi. Venier a quel punto si è alzata dalla sedia ed è corsa verso Angela facendo finta di volere colpirla con il copione che aveva in mano.

La gaffe di Mara Venier è stata notata anche dai telespettatori che non hanno tardato a commentare l’accaduto sul web. Su X (ex Twitter) sono stati tantissimi i post a riguardo degli utenti.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti comparsi sul social:

L’intervista è poi continuata con il duo che ha presentato la sua nuova canzone, “Aria”, destinata a diventare il prossimo tormentone dell’estate. In tanti sul web hanno difatti commentato positivamente il brano. Nel corso della loro chiacchierata con Mara Venier i Ricchi e Poveri hanno parlato anche del rapporto con Franco Califano e di come sia nato il nome del gruppo. E’ stato proprio il Califfo a sceglierlo per loro in seguito ad un divertente aneddoto!