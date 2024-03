Mara Venier e la dottoressa Cock: la terribile gaffe

Barbara d’Urso è stata ospite da Mara Venier che ha fatto una terribile gaffe. Le due hanno parlato della fiction la Dottoressa Giò che la Venier riproporrebbe con il titolo “Dottoressa Cock“.

Durante l’intervista Barbara ha rivelato che le piacerebbe rifare la serie tv in cui ha interpretato una dottoressa. Sa bene che in Mediaset è impossibile riproporre questo progetto e quindi la Venier ha proposto di provarci in Rai, ma cambiando nome. Ha consigliato una serie di titoli tra cui “Dottoressa Cock“. Ha fatto però una terribile gaffe poiché questo termine in inglese si riferisce all’organo genitale maschile.

Al rientro dalla pubblicità, dopo che su X i commenti di derisione sono stati tanti, la Venier si è chiarita: “Prima ho chiamato per sbaglio Barbara dottoressa Cock, ma volevo dire Doc. E comunque, non sapevo neanche che in inglese fosse una parolaccia. Ormai non si può dire più niente“.

I commenti sui social

Sono stati in tanti ad accorgersi della terribile gaffe, anche Selvaggia Lucarelli ha fatto un tweet a riguardo: “Cioè, Mara Venier ha suggerito a Barbara d’Urso di tornare con la fiction chiamandosi Dottoressa Cock? Dottoressa Ca**o?”

In molti hanno riso per la gaffe della conduttrice che probabilmente non sapeva del significato della parola, creando però ilarità generale dato che l’attenzione mediatica per questa intervista è stata molta.

L’intervista a Barbara d’Urso

La conduttrice ha scelto la Venier per tornare a parlare in tv. Non è entrata nel merito di ciò che le è successo ma ha ammesso di esserci rimasta molto male. Ha parlato di “lutto” che ancora sta elaborando. Al tempo stesso ha confessato che sono tanti gli spettatori che la incontrano per strada e che le chiedono di tornare in tv.

Lei dice di essere serena ma anche sicura di se stessa. Non pensa di aver sbagliato qualcosa per questo è certa che il suo ritorno sullo schermo è vicino. Ormai si fa anche sempre più insistente la voce che sarà proprio la Rai ad accoglierla.

Barbara ha infatti confessato che ha ricevuto tante richieste per rilasciare la sua prima intervista ma lei ha scelto Domenica in non a caso. Per ora sembra che non ci siano proposte per la conduttrice, nonostante, secondo quanto diffuso da Davide Maggio, pare che le verrà affidato un programma al sabato sera su Rai 1.