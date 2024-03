Barbara d’Urso a cuore aperto: “Sto elaborando il lutto, ma tornerò”

Grande e attesissimo ritorno quello di Barbara d’Urso che ha deciso di parlare per la prima volta su Rai 1, da Mara Venier, dopo la cacciata da Mediaset.

La presentatrice per la prima volta ha mostrato un’agitazione inedita, come se fosse al debutto, nonostante i tanti anni passati alla conduzione. Ha spiegato quanto per lei sia importante tornare proprio in Rai, l’azienda dove ha fatto la sua prima esperienza.

“Manco da 9 mesi e un giorno, questo è un parto. C’è sempre un’età per partorire amore. Sono voluta entrare un giorno prima qua perché io ho iniziato qui, il cuore mio è iniziato in Rai, avevo 19 anni. Sono stata 22 anni in Rai, il filo della Rai è rimasto nel cuore. Rientrare qui in questo studio che si chiama Fabrizio Frizzi è stato molto emozionante. La vita ti sorprende sempre“

La conduttrice ha rivelato che l’estromissione improvvisa da Pomeriggio 5 è stato come un lutto che ancora non ha del tutto elaborato. Nonostante ciò non vuole fare nessuna guerra, ma attende sempre delle spiegazioni che finora non ha ancora avuto.

“Io sto bene, sono agitata ed emozionata. Professionalmente sono serena, ho una famiglia stupenda ma ancora non ho elaborato il lutto. Ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto e il modo terribile in cui sono stata strappata dall’altro luogo, Mediaset. Io sono stata 23 anni in Mediaset, sono stata molto felice, 16 anni sempre in diretta, mi hanno dato tanto e io ho dato tanto. Ci sono stata sempre, anche durante il covid, io ho dato la vita. È stato terribile il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno dicesse niente perché quando io l’ho saputo, il 23 giugno alle 16.20, nessuno mi aveva anticipato nulla, ma il dolore è ancora qua. La guerra in ogni ambito è terribile, io non voglio farla e quindi vedremo quello che accadrà“.

Il pubblico rivuole la d’Urso

Barbara ha però rivelato di non essere pentita di nulla di ciò che ha fatto e che rifarebbe qualsiasi cosa, soprattutto nella vita privata: “Non mi sono mai pentita, rifarei tutto perché da ogni errore impari delle cose. Anch’io ho fatto degli errori ma cerco di essere onesta“.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, la d’Urso ha confessato che si è pentita di aver detto sempre di sì e spesso di averci messo la faccia nonostante non ne avesse responsabilità.

“Non sono perfetta però avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che non mi piacevano e agli altri risultava che ero io a farlo. Avrei dovuto dire più no, ribellarmi. Questo mi dispiace ma non me lo rimprovero, ma non capiterà più. Io amo la semplicità ed il fatto che la gente e le famiglie dopo il teatro mi aspettino fuori con i regali e mi chiedano di tornare“.

La conduttrice infatti ci ha tenuto a sottolineare quanto il pubblico costantemente le chieda di tornare in tv a far compagnia come ha fatto per questi anni. Ma lei è convinta che l’addio alla tv definitivo ancora non ci sia stato e che presto tornerà, proprio come vuole il suo pubblico: “Io sono questa e la gente lo sa, mi vuole. Io tornerò con la gente, io sono convinta“.

“Io a volte mi sveglio e non sono allegra e allora faccio un sorriso forzato e faccio in modo tale che mi venga perché è importantissimo. Un sorriso allarga il cuore ed è fondamentale e bisogna pensare che c’è sempre una vita nuova. Questa è la mia vita nuova“

L’amore nella vita della conduttrice

Barbara ha ribadito di essere single e di non aver bisogno al momento di un uomo. Sostiene che la sua famiglia e gli amici le danno quell’affetto che le serve.

“Sono single, ma nel momento in cui tu sei giù hai la responsabilità di non buttare le cose sul partner, io sto bene sola, non sono stata fortunata. Sono piena d’amore tra amici, figli e nipotina. Non si può essere felici in questo momento, puoi essere serena sotto alcuni aspetti, gioiosa e ci sono rarissimi momenti di felicità. Non mi manca niente ma sono piena di amici. Mi manca un altro nipotino“.

La conduttrice ha rivelato anche alcuni dettagli sulla storia d’amore avuta con Miguel Bosè, parlando di lui in maniera molto positiva: “Io e Miguel ci siamo conosciuti tanti anni fa, è una persona stupenda, abbiamo avuto una storia meravigliosa d’amore, ho conosciuto la sua famiglia, mi portava i fiori tutte le mattine, era dolcissimo“.

Su Vasco Rossi invece ha evitato la domanda e non ha voluto rispondere a Mara che invece ha cercato più volte di insistere per sapere soprattutto perché ora non sono più in contatto.

Racconto inedito sull’ex Mauro Berardi, padre dei suoi figli. Ha rivelato che la separazione è stata molto dura ma successivamente sono riusciti a ricostruire un bellissimo rapporto.

“Mauro è il grande amore della mia vita, 11 anni insieme, sono nati i miei figli, nel 5 febbraio del 93, pur amandoci follemente, ci siamo lasciati perché caratterialmente c’erano dei problemi. Io ho sofferto tantissimo e sono rimasta sola, lui non ha reagito bene a questa mia decisione e mi ha fatto la guerra per tanti anni. Poi un giorno, dopo vari dolori, dopo un periodo di depressione e aver cresciuto da sola i miei due figli, era Natale ed ho aperto le braccia ed ho detto a loro di invitare il padre da noi. Lui è arrivato come se nulla fosse ed è riniziato un rapporto di stima e grande affetto che continua ancora adesso“.

Le prospettive future e la scelta di parlare da Mara Venier

Barbara ha chiuso l’intervista sottolineando di essere serena, è convinta che presto tornerà in tv soprattutto perché il pubblico la rivuole. Non pensa di tornare in Mediaset, ma dall’azienda vorrebbe almeno delle spiegazioni che finora non le sono state date.

La d’Urso ci ha tenuto poi a sottolineare che ha scelto appositamente Mara, confermando in maniera indiretta che sono state tante le richieste per averla nelle varie trasmissioni per raccontare cosa fosse successo. Ha spiegato che l’aver optato per la Rai e in particolar modo per la Venier non è stato un caso. Non è quindi da escludere che potremmo presto rivederla in tv e magari proprio nel primo canale.