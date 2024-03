Barbara d’Urso pronta a sbarcare in Rai. Dettagli e indiscrezione

Sono passati mesi da quanto l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha deciso di sostituire Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Un duro colpo che ha portato la d’Urso a decidere di allontanarsi per un po’ di tempo dal mondo della televisione per dedicarsi a se stessa e ad altri progetti lavorativi. Ora però, a quanto pare, per Barbarella Nazionale si sta per concretizzare una nuova possibilità di tornare in grande stile sui nostri schermi. Ecco che cosa ha rivelato in proposito DavideMaggio.it.

Barbara d’Urso sbarca in Rai

Stando a quanto rivelato dal portale DavideMaggio.it, a quanto pare per Barbara d’Urso sia sta aprendo un nuovo spiraglio. Come anticipato, da quando è stata allontanata dalla conduzione di Pomeriggio 5, la conduttrice è letteralmente sparita dal mondo della televisione, preferendo dedicarsi a se stessa e al mondo del teatro, ma ora potrebbe essere arrivato il momento giusto per fare il suo grande ritorno sulle reti nazionali.

A quanto pare i piani alti della Rai starebbero pensando ad un nuovo programma da affidare proprio alle mani esperte di Barbarella Nazionale. Come rivelato da DavideMaggio, infatti I’Ad Rai, Roberto Sergio, sarebbe intenzionato a riportare in auge il celebre programma di Raffaella Carrà, ovvero “Carramba che sorpresa” e alla conduzione potrebbe volere proprio Barbara D’Urso, che con la sua esperienza si potrebbe e rivelare proprio la personalità giusta per portare a termine un incarico di questa importanza.

Ma non è tutto, perché stando alle parole riportare da Davide Maggio, l’ambizioso progetto vedrebbe la messa in onda del programma proprio il sabato sera, portando di fatto la d’Urso a sfidarsi direttamente con Maria De Filippi che, da molti anni ormai, è la regina assoluta del prime time di Canale 5 per l’intera stagione.

Insomma, al momento si tratta solamente di un’indiscrezione e sono pochi i dettagli noti. Per sapere se il progetto si concretizzerà davvero ci vorrà ancora un po’ di tempo e chissà che l’ospitata prevista per domani da Mara Venier, non sia una sorta di battesimo per Barbara d’Urso, una sorta di preludio al suo prossimo incarico televisivo. Chissà se poi, proprio nell’intervista di domani, la nota conduttrice spiffererà qualcosa oppure si limiterà a parlare della sua vita privata e degli ultimi mesi passati lontano dalla televisione.