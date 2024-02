Barbara d’Urso a Domenica In: le anticipazioni, colpaccio Venier

La tanto attesa ospitata in tv di Barbara d’Urso ha un’ora, un giorno e un luogo preciso: domenica 3 marzo, la conduttrice campana sbarcherà nel salotto di Mara Venier a Domenica In (in onda a partire dalle ore 14.00). L’ex timoniera di Pomeriggio Cinque ha scelto quindi la ‘nemica amica’ ‘Zia Mara’ (le due in passato hanno avuto qualche frizione successivamente riappianata) per parlare per la prima volta sul piccolo schermo da quando è avvenuto il burrascoso addio a Mediaset, consumatosi in modo fulmineo e del tutto inaspettato nell’estate 2023.

A dare la notizia dell’ospitata è TvBlog, che ha anticipato la presenza dell’ex ‘Lady Cologno’ nel varietà di Rai Uno. Con la collega Venier farà una lunga chiacchierata, raccontando i suoi trascorsi a Mediaset e il modo in cui si è consumato lo strappo con il Biscione (la fine del rapporto professionale è stato alquanto traumatico per ‘Barbarella’). Spazio anche ai nuovi progetti e a qualche chicca sulla vita privata.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di una possibile ospitata a Belve. Probabile che si farà anche quella. Ma prima la d’Urso ha preferito dirigersi a Domenica In. Non una decisione casuale. In primis, il bacino di utenti del varietà di Mara Venier è assai più ampio rispetto a quello del programma di Francesca Fagnani. Secondo, torna in tv nel pomeriggio festivo, guarda a caso nella slot che ha occupato per anni su Canale Cinque. Una sorta di rivendicazione. Terzo, il pubblico di Domenica In è sulla carta molto affine alle sue corde rispetto a quello di altre trasmissioni.

Un altro colpaccio quindi per Mara Venier che a dicembre era riuscita a convincere Belen Rodriguez a confidarsi. E che confessioni che arrivarono (l’argentina provocò un terremoto con le rivelazioni sui tradimenti di Stefano De Martino). Restando in tema di super ospitate tv, da segnalare che domenica 3 marzo è anche attesa Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. L’influencer parlerà per la prima volta sul piccolo schermo del Balocco gate e del periodo complicatissimo a livello matrimoniale con Fedez.