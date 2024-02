Chiara Ferragni da Fazio dopo la separazione da Fedez: data e ora

La notizia è rimbalzata in un amen ovunque lungo la mattinata di giovedì 22 febbraio: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Lui avrebbe fatto le valigie e se ne sarebbe andato via di casa domenica scorsa, senza più tornare. La bomba è stata lanciata da Dagospia. Il Corriere della Sera e Vanity Fair l’hanno confermata in base alle loro fonti. Il magazine ha poi rivelato un altro retroscena alquanto interessante.

L’influencer cremonese, per la prima volta da quando è scoppiato l’arcinoto “Balocco gate” e per la prima volta da quando hanno iniziato a serpeggiare le voci relative alla sua separazione, ha deciso di concedere un’ospitata televisiva per raccontare la sua versione dei fatti. Chi ha scelto? Si recherà a breve da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa (Nove). A stretto giro dalla news riferita da Vanity, CTCF ha confermato che la Ferragni sbarcherà nello studio della trasmissione il 3 marzo 2024.

Colpaccio di Fabio Fazio: l’intervista a Chiara Ferragni

Vanity Fair ha rivelato che la star di Instagram in totale declino (dopo l’affare dei pandori la credibilità della Ferragni è stata polverizzata con conseguente perdita di followers e, soprattutto, di contratti faraonici di sponsorizzazione con brand nazionali e internazionali) è attesa da Fabio Fazio, negli studi di Che Che Tempo Che Fa L’intervista, come prevede da sempre il format, si svolgerà in diretta. L’appuntamento è, come poc’anzi sottolineato, per il 3 marzo. Sicuramente la chiacchierata sarà effettuata nel cuore della serata, a partire circa dalle 21.

Si è innanzi all’ennesimo colpaccio di Fazio che, con i Ferragnez, o quel che ne rimane, ha sempre avuto un ottimo rapporto. Non a caso Fedez, quando si è trattato di parlare della lotta al tumore e altre delicate questioni, ha scelto proprio il talk del giornalista ligure.

Ferragni, Fedez e quel maledetto “Balocco gate”

Mai profezia fu più azzeccata di quella che fece qualche settimana fa Selvaggia Lucarelli. La firma de Il Fatto Quotidiano, monitorando gli sviluppi del “Balocco gate”, sostenne che gli strascichi della vicenda avrebbero investito quasi sicuramente anche il matrimonio dei due influencer e che non era per nulla scontato che la coppia resistesse alla tempesta. Sempre ammesso e non concesso che la bomba lanciata da Dagospia e confermata dal Corriere e da Vanity Fair sia vera, quella predizione, con il senno di poi, è stata un’intuizione più che azzeccata.