Lotteria Italia, Amadeus vs De Martino: chi ha ‘venduto’ più biglietti

Tutto pronto per l’estrazione della Lotteria Italia prevista per lunedì 6 gennaio in diretta su Rai Uno ad Affari Tuoi. Primo premio 5 milioni di euro. Come stanno andando le vendite rispetto allo scorso anno? Benone, visto che sono stati acquistati molti più biglietti. L’aitante Stefano De Martino ha battuto il predecessore Amadeus anche in questa particolare sfida a distanza nel tempo. Numeri alla mano, per il momento, come comunicato da Agipronews, sono stati venduti circa 8,65 milioni di biglietti, ossia si è verificata una crescita rispetto allo scorso anno del 29%. Allora furono 6,7 i milioni di biglietti presi dagli italiani desiderosi di tentare la fortuna.

In tutto sono stati stampati 10 milioni di biglietti a cui vanno aggiunti i biglietti digitali emessi online che sono pari a 1 milione. Ciò significa che la probabilità di vincere il premio più alto è di una su 11 milioni. I biglietti cartacei possono essere comprati nelle ricevitorie fino alle ore 21 del 6 gennaio. La vendita di quelli digitali è invece terminata lo scorso 4 gennaio.

Lotteria Italia ad Affari Tuoi: come seguirla e gli ospiti

Per seguire l’estrazione ci si deve sintonizzare su Rai 1. Affari Tuoi aprirà i battenti intorno alle 20,30, l’estrazione vera e propria comincerà attorno alle ore 21. Chi ha altro da fare o preferisce seguire altro non tema: tutti i codici dei biglietti vincenti saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

Nel corso della puntata di Affari Tuoi, che sarà naturalmente presentata dal golden boy Stefano De Martino, i cinque biglietti vincenti di prima categoria saranno abbinati ai pacchi dorati che saranno al centro del gioco.

Tanti i personaggi famosi che interverranno e giocheranno in trasmissione: da Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, a Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, passando per Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Herbert Ballerina, fino a Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

La regione in cui sono stati venduti più biglietti

La regione in cui si sono verificate più vendite è la Lombardia, con 1,4 milioni di biglietti comprati, il 41% in più rispetto all’anno scorso. Medaglia d’argento per il Lazio, con 1,2 milioni di biglietti staccati (+0,5% ). Bronzo per la Campania, con 900mila tagliandi venduti (+39%).

Come si riscuotono le vincite e i casi clamorosi dei premi mai ritirati

Chi ha tra le mani un biglietto vincente ha 180 giorni di tempo per ritirare il premio. Come fare? Basta presentare il tagliando, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Lo si può anche inviare all’Ufficio Premi indicando generalità, indirizzo del richiedente e modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Le stesse regole valgono per i biglietti digitali. In questo caso è però obbligatorio mostrare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

Chi mai non ritirerebbe un premio in denaro vinto? Viene da dire nessuno e invece ci sono diversi precedenti che provano che alcune persone con biglietti vincenti non hanno mai incassato i soldi. Incredibile il caso del 2008, quando nessuno ritirò il primo premio, quello da 5 milioni di euro.

Soltanto nell’edizione 2023-24 non sono stati presentati 26 biglietti vincenti, per un totale di 600 mila euro. Se invece si prende in considerazione il periodo degli ultimi 23 anni, sono addirittura 31 i milioni di euro che non sono stati mai ritirati.