Affari Tuoi, coppia lascia il pubblico basito: De Martino ‘esasperato’

Puntata particolare quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera, domenica 5 gennaio, su Rai 1. La protagonista è stata Paola, pacchista del Friuli Venezia Giulia di 33 anni, che ha deciso di giocare accompagnata dal compagno Corrado. “Sono qui con il mio amore”, ha dichiarato la consulente assicurativa, presentando il fidanzato, visibilmente più grande di lei. La notevole differenza d’età tra i due ha lasciato il pubblico social del programma incredulo, generando una serie di commenti basiti e divertiti su X. Insomma, un inizio sorprendente per una puntata altrettanto movimentata, che ha portato all’esasperazione persino Stefano De Martino.

La partita di Paola non è iniziata affatto bene, eliminando un solo pacco blu e ben 6 pacchi rossi, tra cui quelli di maggior valore: 100mila, 200mila e 300mila euro. Dopo aver rifiutato i 20mila euro offerti dal Dottore, è intervenuto De Martino. “Bisogna cambiare qualcosa, troppo rosso”, ha detto il conduttore partenopeo, per poi togliere la cravatta rossa a Corrado e appenderla sull’albero. “Tu hai il vestito rosso, non possiamo fare niente”, ha poi scherzato riferendosi a Paola. Il rito scaramantico di Stefano pare aver funzionato, dato che, da lì in poi, la fortuna ha iniziato a girare per la pacchista del Friuli Venezia Giulia, che ha finalmente pescato diversi pacchi blu.

Dopo aver rifiutato tutte le proposte del Dottore, la 33enne ha perso anche i 75mila euro, rimanendo alla fine con 3 pacchi blu (10, 20 e 200 euro) da un lato e 2 rossi (30mila e 50mila) dall’altro. A questo punto, il Dottore ha deciso di mettere Paola alla prova con il gioco delle carte, lasciando che fosse il destino a decidere se la prossima mossa sarebbe stata un cambio o un’offerta in denaro. “Cosa cerchi? Cambio o offerta?”, le ha chiesto Stefano De Martino.

Al che, Paola ha risposto: “Eh, non te lo vengo a dire”, spiazzando il conduttore. Subito dopo, al momento di un nuovo tiro, la pacchista ha chiesto a Stefano se, secondo lui, dovesse permettergli di sbirciare dentro il pacco. Questa volta, il presentatore ha colto l’occasione per una piccola rivincita, restituendo la battuta con un sorriso: “Eh, non te lo dico”. Ma quella non è stata l’unica battuta di Paola a aver fatto storcere il naso ai telespettatori e a De Martino. Molti spettatori da casa hanno infatti notato un certo fastidio nell’ex ballerino, che è apparso “pieno” ed “esasperato” dalla coppia.

E NON TE LO VENGO A DIRE 🤡#AffariTuoi pic.twitter.com/A8g3gOqo4v — Rozzo Cibernetico (@shock_inmytown) January 5, 2025

Poco prima della fine della puntata, è arrivato un altro momento epico. De Martino si è avvicinato a Thanat, invitandolo a fare una dichiarazione romantica per Valentina, la pacchista per cui ha una cotta. “Valentina, secondo me c’hai venti“, ha risposto Thanat, scatenando una risata incontenibile da parte dell’ex di Belen Rodriguez. Alla fine, Paola è arrivata al momento decisivo con 30mila euro in un pacco e 20 euro nell’altro. Rifiutando l’ultima possibilità di cambio, ha scelto di rischiare e ha avuto ragione: si è aggiudicata i 30mila euro, concludendo la partita nel migliore dei modi.