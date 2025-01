Affari Tuoi, De Martino parla di Belen ma dice una bugia (palese)

Stefano De Martino, nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 4 gennaio, a un certo punto ha fatto riferimento alla relazione vissuta con l’ex moglie Belen Rodriguez, lasciandosi scappare una bugia palese. Che cosa è accaduto e che cosa ha detto di preciso? La faccenda si è verificata quando è stato chiamato in causa Paolo Scampamorte, vale a dire il pacchista della Regione Molise. Quest’ultimo ha scherzato in più frangenti con il conduttore partenopeo durante la sua avventura nel quiz show di Rai Uno, instaurando con lui un rapporto confidenziale.

Così, il 4 gennaio, al momento delle presentazioni, cioè prima che cominciasse la partita vera e propria, Paolo ha reso noto che tra qualche mese diventerà padre in quanto la sua compagna Susanna ha scoperto di essere incinta. Il pacchista ha inoltre spiegato che la love story con la donna dura da sette anni. Stefano De Martino ha commentato la faccenda sorridendo e scherzando sulla teoria della “crisi del settimo anno“. “È vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato. Non so..Sono curioso, ma purtroppo non l’ho mai sperimentata”, ha detto l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. “Io ci ho pensato, e allora ho deciso di…”, la risposta spassosa di Paolo Scampamorte.

Tanti utenti, ascoltando attentamente ciò che ha detto De Martino, si sono resi conto che il conduttore campano pare proprio che abbia detto una piccola bugia. Con Belen ha trascorso più di sette anni. I due infatti si sono conosciuti nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici, per poi sposarsi l’anno successivo. Sono poi stati protagonisti di vari tira e molla, fino a che nel 2023 è arrivata la separazione (a breve ci sarà il divorzio). Si comprende chiaramente che Stefano ci è arrivato eccome al settimo anno, altro che “non ci sono mai arrivato”.

Tra l’altro, la Rodriguez, che in questo momento è impegnata nella conduzione su Real Time del programma Amore alla prova, la crisi del settimo anno, durante presentazione della trasmissione, menzionò la sua storia sentimentale, spiegando che lei aveva superato la crisi del settimo anno con l’ex marito. Ma “dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati” chiosò. Eh già, al settimo anno ci è giunta la love story. A De Martino va rinfrescata un poco la memoria.