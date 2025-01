Avanti Un Altro, la formula vincente che continua a convincere

Avanti Un Altro giunge alla sua quattordicesima edizione e non da segni di cedimento! Nel preserale di Canale 5 torna il game show di Paolo Bonolis con il suo minimondo ed è di nuovo l’ennesimo successo!

Paolo Bonolis ieri a Verissimo aveva annunciato le novità della nuova stagione di Avanti Un Altro: la sostituzione di Miss Claudia Ruggeri (neo mamma del suo primo bimbo con Marco Bruganelli, fratello di Sonia) e l’introduzione di nuovi personaggi. La più curiosa Flavia Vento che entra a far parte del salottino, tra i personaggi variopinti, con domande sui misteri esoterici dal mondo, nel suo stile. La formula vincente del game show sta nei suoi pochissimi cambiamenti: il pubblico affezionato al gioco sa che la nuova stagione porta pochi sconvolgimenti, Avanti Un Altro è un porto sicuro. Nel corso delle quattordici edizioni ci sono stati esperimenti, personaggi che sono spariti, ma il cuore è rimasto lo stesso.

Avanti Un Altro: il preserale leggero che invecchia bene

La prima puntata della nuova stagione è stata accolta con commenti e affetto dai social, tutti che si sentono a casa con la coppia Bonolis e Laurenti. Il format, frutto dell’invenzione del conduttore, potrebbe andare a sostituire davvero Striscia La Notizia, stando a quanto si dice. Piersilvio Berlusconi farebbe una scelta più che azzeccata, che potrebbe forse dare del filo da torcere alla concorrenza. Nella prima puntata di oggi abbiamo visto alcune delle novità preannunciate, da Flavia Vento a una miss del mondo (ogni giorno diversa) a sostituire Miss Claudia. Poi, tutto è lo stesso, esattamente come piace al pubblico. I siparietti tra Paolo e Luca, le punzecchiature a Jurgens e Christian e poi i personaggi che abbiamo imparato ad amare. Dallo Scienziato Pazzo al Bonus, lo svedese Daniel Nilsson.

Quello che ha reso Avanti Un Altro un format vincente è la sua perfetta fusione tra sano trash e intrattenimento tradizionale. Il marchio di fabbrica di Paolo Bonolis è proprio questo: saper unire con la sua dialettica e la sua personalità il sacro e il profano, divertendo senza mai scadere nella volgarità spicciola. Come solo un professionista di uno spessore culturale come lui può fare. E il non stravolgere i suoi programmi, fidelizzando il suo pubblico negli anni. Vedremo se gli ascolti lo premieranno, ma il voto del pubblico è unanime: Avanti Un Altro è una garanzia, quell’ora di leggerezza e risate a cui è sempre piacevole tornare dopo una giornata di lavoro.