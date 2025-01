Bonolis imbarazzato a Verissimo. Silvia lo punzecchia su Bruganelli

Paolo Bonolis è stato uno degli ospiti di Verissimo nella puntata di oggi 19 gennaio 2025 ed è proprio in questa occasione che ha parlato della sua famiglia e del suo rapporto con i figli e l’ex moglie Sonia Bruganelli, finita al centro del gossip per una presunta relazione avuto nel corso degli anni con un noto chirurgo.

Paolo Bonolis e il legame con la famiglia

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha fatto riferimento ad una frase che Paolo Bonolis aveva scritto sui social qualche tempo fa per tutelare Sonia Bruganelli e i suoi figli. Dopo averla riletta in studio, il conduttore ha affermato: “Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare significato a tali possibilità. Nella mia ottica esistenziale ci sono delle priorità, che sono i figli e la famiglia, che vanno preservate da qualunque circostanza e avversità”.

L’equilibrio ritrovato con Sonia Bruganelli

La padrona di casa non ha perso occasione di parlare di Sonia Bruganelli, chiedendo all’ospite qual è il rapporto con la sua ex moglie dopo la separazione. Paolo Bonolis ha risposto prontamente, ironizzando: “Ah me lo avevi detto che venendo qua avremmo parlato di Avanti un altro”. Poi ha continuato: “Così funziona, andiamo avanti. Zitta zitta”.

I figli Adele, Silvia e Davide

La conversazione con Silvia Toffanin è continuata, facendo riferimento ad alcune foto di famiglia ed è proprio in un’immagine con i figli che Bonolis ha parlato della figlia Adele. “Sembra un alieno e invece è una ragazza meravigliosa, fantastica, è molto curiosa – ha affermato – fa un sacco di cose, tanto di cappello”.

Ha poi continuato con Davide spiegando che è un appassionato di sport e un ragazzo di cuore. “E’ anche intelligentissimo e sveltissimo – ha affermato – tutte caratteristiche prese dal padre”. Poi un pensiero a Silvia: “E’ una gioia unica, sempre allegra”.

Nel corso dell’intervista, Davide ha voluto fare una sorpresa al padre attraverso un videomessaggio, augurandogli tanta salute e di condividere con lui tutte le sue vittorie sportive.

Il ritorno in tv

Paolo Bonolis è pronto a tornare in televisione con una nuova stagione di Avanti un altro, in arrivo nei prossimi mesi. Non mancheranno sorprese e colpi di scena che faranno divertire i telespettatori e gli ospiti in studio. Insieme a lui ci sarà Luca De Laurentis, il suo collega e grande amico nonché braccio destro in tv. Tra i due vi è un rapporto speciale di stima e affetto, l’uno è il supporto dell’altro.