Emanuele Filiberto: “Sto con Adriana, ma felice con mia moglie”

Emanuele Filiberto di Savoia fa coppia con l’imprenditrice messicana Adriana Abascal. Non si sa però se continui anche a ritenersi marito della moglie Clotilde Courau, sposata nel 2003 e madre delle sue figlie Vittoria e Luisa. La faccenda pare non rientrare nei canoni tradizionale di famiglia. Di recente il Principe, nonché ex giudice di Amici di Maria De Filippi, ha dichiarato che spesso è lontano dalla conserte per via degli impegni professionali, ma che quando la vede sia lui sia lei sono felicissimi. Ora spunta Adriana e Filiberto conferma la relazione. Bravo chi ci capisce qualcosa.

Emanuele Filiberto conferma la storia con Adriana Abascal. E la moglie?

Il principe è uscito allo scoperto parlando con il magazine Oggi. “Non ce l’ho con voi di Oggi, anzi. La mia relazione con Adriana doveva pure essere rivelata. Voi siete stati i primi a farlo”, ha spiegato alla rivista che già nei giorni scorsi aveva pubblicato foto inequivocabile dei due piccioncini, immortalati nel corso di un weekend romantico trascorso a Siviglia. Inoltre la coppia è anche stata paparazzata in precedenza a Torino.

Il magazine riferisce che la passione con la donna messicana è scoppiata circa un paio di mesi fa. I due si sono presentati lo scorso 15 dicembre insieme, in prima fila, alla Messa celebrata da papa Francesco ad Ajaccio, in Corsica. Però, due giorni prima, ossia il 13, Filiberto si trovava con la moglie Clotilde a Parigi, per presenziare al galà annuale della Delegazione Francese degli Ordini Dinastici di Casa Savoia.

Di recente il Principe ha raccontato che non di rado non trascorre del tempo a Parigi a causa dei suoi tanti impegni, ma che quando sta con la moglie è molto contento. “Siamo felicissimi quando ci vediamo”, ha assicurato. Ma c’è dell’altro. Quando gli è stato detto che con Adriana Abascal forma una bella coppia, è arrivata la seguente risposta: “Siamo una bella coppia anche con mia moglie”.

Inoltre, nei mesi scorsi, ospite a Belve, ha sottolineato che con la moglie andava d’accordissimo. E l’infedeltà? “Qualche volta ci sono cose che non bisogna spiegare”, ha specificato. Lo si ripete, chi ci capisce qualcosa è bravo, anzi bravissimo.

Non è la prima volta che Filiberto finisce al centro di simili storie. Ad esempio la cantante Nadia Lanfranconi ha spiegato di essere stata l’amante del Principe per ben tre anni.

Chi è Adriana Abascal

Chi è Adriana Abascal? La si può definire un’imprenditrice e una collezionista d’arte. Nel 1988, a 18 anni, è diventata Miss Messico. Poi ha iniziato una relazione con Emilio Azcárraga, proprietario dell’impero tv messicano Televisa. L’uomo aveva 40 anni più di lei e quando è deceduto a 66 anni le ha lasciato in eredità una chicca, ossia Eco, yacht extra lusso che Adriana ha poi venduto per 57 milioni di dollari.

Nel 2000 si è legata ad Juan Villalonga, allora presidente di Telefónica, colosso delle telecomunicazioni spagnole. Poi ha iniziato una relazione con l’imprenditore francese Emmanuel Schreder, unendosi poi al gallerista belga Max Falkenstein. ora c’è Filiberto, domani chissà..