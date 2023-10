Emanuele Filiberto, l’amante famosa: “3 anni di storia clandestina”

By

La cantante Nadia Lanfranconi parla del rapporto che ha con Emanuele Filiberto: hanno avuto una storia extraconiugale per tre anni

A Diva e Donna la cantante Nadia Lanfranconi ha confermato la storia di infedeltà tra lei e Emanuele Filiberto, rilasciando dichiarazioni roboanti. Dopo la paparazzata di un bacio a Los Angeles, a luglio scorso, la cantante ha confermato che il principe avrebbe tradito sua moglie.

Ma c’è di più, intervistata da Diva e Donna, la cantante ha rivelato che il loro non è stato un semplice flirt ma una storia di tradimento durata ben tre anni. Quando uscì la notizia del bacio, Emanuele Filiberto smentì, spiegando che erano foto vecchie

“Non ho nulla da dire. Sono felicemente sposato con Clotilde da quasi vent’anni e abbiamo due figlie meravigliose. E se proprio lo vuole sapere, sono anche fotografie vecchie di oltre un anno. Chissà perché sono uscite fuori proprio in questi giorni?“

Il Principe parlò della vicenda come se si trattasse di un complotto contro di lui per sabotare il suo matrimonio. Ma la Lanfranconi oggi racconta di una love story durata addirittura un triennio: “Io e Filiberto siamo stati assieme tre anni”.

Già qualche mese fa, il settimanale Gente, aveva provato ad intervistare Nadia Lanfranconi, ma lei aveva detto di non poter parlare della cosa senza prima confrontarsi con lui. Non smentendo, quindi, totalmente il tradimento e, anzi, facendo capire che la situazione fosse alquanto delicata.

Chi è Nadia Lanfranconi

Nadia Lanfranconi, 46enne originaria di Como, si è trasferita a Los Angeles per seguire la sua passione per la musica, che poi è diventata il suo lavoro. Dopo una love story con Mel Gibson, sembra che sia stata proprio la musica ad avvicinarla a Emanuele Filiberto, con cui avrebbe avuto una relazione extraconiugale per tre anni.

I tradimenti di Emanuele Filiberto

In realtà già da tempo circolavano indiscrezioni su una presunta crisi tra Emanuele Filiberto e sua moglie Clotilde, con cui è sposato dal 2003. Proprio di recente, infatti, a Belve, il principe lo ha ammesso: “Purtroppo è successo. Ma tra di noi c’è un grandissimo rispetto che va oltre i tradimenti“.

E proprio Clotilde, qualche tempo prima, aveva rivelato: “Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene”.

Clotilde e Filiberto hanno da poco festeggiato i 20 anni di matrimonio. Lei è un’attrice francese che ha sempre detestato passare come “moglie di”, avendo anche una carriera importante alle spalle. I due hanno due figlie, Vittoria e Luisa, di 20 e 17 anni.