Giulia De Lellis fatta fuori dal Dopofestival: motivi e chi la sostituirà

Giulia De Lellis fatta fuori dal DopoFestival. Questo almeno è ciò che sostiene il giornalista Gabriele Parpiglia che, in esclusiva, ha raccontato che l’influencer di Ostia, tra l’altro fidanzata di Tony Effe (che al Festival di Sanremo è tra i big in gara), non farà parte della trasmissione notturna. Nei giorni scorsi la presenza della De Lellis nel programma era stata data per certa da tutte le testate specializzate sul mondo dello spettacolo. In particolare era stato spiegato che sarebbe intervenuta per commentare i look. Parpiglia ha inoltre rivelato chi sostituirà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il motivo di tale scelta da parte della Rai.

Fuori De Lellis, dentro Anna Dello Russo ha assicurato Parpiglia attraverso un post veicolato sul suo profilo Instagram. Il giornalista ha poi scritto che il cambio sarebbe stato voluto dalla Rai per le polemiche legate al compagno Tony Effe, di recente al centro di alcune accuse per via di alcuni suoi testi giudicati violenti. Tra l’altro a Sanremo il rapper romano incontrerà il collega Fedez con il quale ha avuto un pesante dissing qualche settimana fa. Alla luce di tale situazione, la Rai avrebbe deciso di puntare su un volto ‘neutro’ ed esperto come Anna Dello Russo.

Chi è Anna Dello Russo

Anna Dello Russo è nata a Bari il 16 aprile 1962 ed è una giornalista italiana, ex direttrice creativa di Vogue Japan nonché esperta di moda. Nel settore è considerata una vera e propria istituzione.

Ha cominciato la carriera giornalistica lavorando per il magazine Donna, dove ha incontrato Annalisa Milella di Vogue Italia. Quest’ultima l’ha voluta nella sua redazione. Dello Russo ha poi lavorato per diciotto anni nella Condé Nast Italia nel ruolo di redattrice moda per Vogue Italia; è stata poi nominata direttrice di L’Uomo Vogue dal 2000 al 2006. Nel 2006 ha fatto le valigie ed è andata in Giappone dove è stata la direttrice creativa di Vogue Japan.

Nel 2011 ha iniziato a tenere una rubrica fissa nella trasmissione radiofonica Pinocchio in onda su Radio Deejay. Da segnalare inoltre che nel 2017 è stata introdotta nella compagnia Rosewood Hotels & Resorts nel ruolo di curatrice e consulente di stile. Nel 2023 la si è vista in tv nella giuria di una puntata della terza edizione di Drag Race Italia.