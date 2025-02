Giulia De Lellis si sposa? Retroscena sulla proposta e le 4mila rose

Il gossip attorno al Festival di Sanremo, al via martedì 11 febbraio 2025, si fa sempre più rumoroso. Stavolta a essere chiacchierato è Tony Effe e non per le diatribe e i dissing con Fedez. Si sussurra che il rapper romano voglia chiedere in sposa la sua dolce metà Giulia De Lellis durante la popolare kermesse canora ligure. L’esperta di gossip Deianira Marzano, tramite il suo profilo Instagram, ha spiegato che una fonte le ha rivelato un retroscena “assurdo”. Di che cosa si tratta? Un cantante avrebbe già ordinato 4mila rose da far consegnare alla compagna nel corso della settimana del Festival. I fiori, secondo l’indiscrezione, saranno portati direttamente nella camera d’albergo dove alloggia la donna in questione.

La gola profonda non ha fatto esplicitamente i nomi di Tony Effe e di Giulia De Lellis, ma, se uno più uno fa due, sarebbero quasi certamente loro i protagonisti del chiacchiericcio. Il contatto di Deianira ha infine assicurato che il dono delle rose non sarebbe fine a se stesso, bensì un’idea per poi azzardare la proposta di matrimonio. Si ricorda che il rapper capitolino, in quei giorni, sarà in gara a Sanremo tra i big con il brano “Damme ‘na mano“. Nella cittadina ci sarà sicuramente anche la fidanzata che è attesa al DopoFestival nella serata cover.

Non resta che attendere e vedere se la davvero il cantante ha intenzione di impegnarsi in una faraonica proposta nuziale. Con la De Lellis la love story procede a gonfie vele. In una recente intervista, Tony Effe ha raccontato che da qualche tempo convive con l’influencer di Ostia. Inoltre, anche sui social, rispetto all’inizio della relazione quando preferiva non esporsi con la compagna pubblicamente, da qualche settimana sparge pillole romantiche per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Pure ‘Giulietta’, nell’ultimo periodo, ha più volte dichiarato di essersi innamorata del rapper. Inoltre lo ha difeso a spada tratta pubblicamente per la vicenda della sua estromissione dal Capodanno di Roma. Gli organizzatori hanno bloccato l’esibizione del cantante in quanto hanno ritenuto alcuni versi delle sue canzoni misogini e non in linea con la manifestazione.