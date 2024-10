d’Urso, Gregoraci, Marcuzzi…liti, amori e parti. 10 chicche di gossip

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati assieme come ha sussurrato Dagospia? No. A spiegare la situazione è stata la diretta interessata intervenuta a La volta buona (Rai Uno). “Tante persone non accettano che ci siamo separati”, ha chiosato la showgirl calabrese che ha invece confermato che è finita la love story con Giulio Fratini: “Sono di nuovo single. Sono stata io a fare questa scelta”.

Chiara Ferragni e il manager Silvio Campara continuano a frequentarsi in gran segreto. Questo almeno è ciò che assicura il magazine Oggi che ha anche sostenuto di essere entrato in contatto con le amiche dell’influencer le quali avrebbero confidato che l’ex moglie di Fedez “è innamorata come un’adolescente alla prima cotta”. Non resta che attendere l’ufficializzazione della relazione. Il più titubante a uscire allo scoperto definitivamente sarebbe lui.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez continua ad essere più che movimentata. Con l’ingegnere siciliano Edoardo Angelo Galvano, la showgirl argentina sarebbe piombata in una crisi profonda. I ben informati sostengono che la love story non abbia futuro…

Restando in ‘orbita’ Rodriguez, Diva e Donna ha sganciato una ‘bombetta’ alquanto curiosa: ha scritto che l’ex marito della conduttrice sudamericana, vale a dire Stefano De Martino, si sarebbe riavvicinato ‘pericolosamente’ ad Alessia Marcuzzi…

“Non penso serva che io dica nulla”. Alena Seredova prosegue saggiamente e speditamente per la sua strada, senza commentare in alcun modo le nozze tra Ilaria D’Amico e il suo ex marito Gianluigi Buffon.

Barbara d’Urso è diventata nonna per la seconda volta. Lo ha annunciato lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Sua nuora Giulia, compagna di vita del suo primogenito Gianmarco Berardi, ha partorito l’8 ottobre scorso.

A proposito di dolci attese: è diventata mamma per la prima volta Claudia Ruggeri, volto noto al pubblico di Avanti un Altro nonché cognata di Sonia Bruganelli.

Alta tensione a Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli ha smontato in un amen Sonia Bruganelli che si è giocata la carta ‘familiare’ e dell’essere mamma. Non una mossa da ricordare, per usare un eufemismo.

Restando in tema tv, è tornato a farsi vedere in video Marco Columbro che non se ne fa una ragione del fatto di essere finito nel dimenticatoio dopo essere stato uno dei protagonisti assoluti del piccolo schermo italiano negli anni ’90. “Dopo il mio ictus nel 2001 la tv non mi ha più chiamato e ancora mi chiedo perché”, ha dichiarato in una intervista rilasciata a Ciao Maschio (Rai Uno).

Grave lutto per la conduttrice de Le Iene Veronica Gentili. La giornalista ha perso il padre nei giorni scorsi. Dopo aver saltato due puntate del programma per la dolorosa vicenda familiare, è tornata al lavoro domenica 13 ottobre.