Ferragni, come va con Silvio? Amiche sbottano ed esce la verità

Ormai quella tra Fedez e Chiara Ferragni si è trasformata in una soap così lunga da fare invidia a Beautiful. Nelle ultime ore, infatti, sono usciti altri retroscena sul presunto nuovo amore dell’influencer e, indovinate un po’? Sono state proprio le amiche a spifferare qualche gossip in più! Ma facciamo un passo indietro.

Come sappiamo, il rapper e la Ferragni si trovano in un periodo di grande scombussolamento. Dopo la separazione lui ha vissuto un’estate bollente, tra baci e abbracci qua e là nelle discoteche e nella sua residenza privata in Sardegna. Di contro, Chiara Ferragni è rimasta più parca, occupandosi dei figli senza sbottonarsi troppo. Negli ultimi giorni, dopo una lunga epopea sul mantenimento di Leone e Vittoria e qualche rumor su una possibile pace tra gli ex coniugi, sono spuntati retroscena incredibili sulla storia di Chiara con Silvio Campara, e a parlarne sono state le persone accanto a lei. Cosa avranno mai detto?

Sembra sempre più chiaro che tra la Ferragni e l’amministratore delegato Golden Goose stia nascendo qualcosa di piuttosto importante. Gli indizi ci sono tutti: Chiara è tornata a sorridere, ha fatto un rimbalzo sui social ed è stata paparazzata per tutta l’estate con il bell’imprenditore, senza mai dare modo di creare troppo gossip.

A proposito della nuova coppia, è stato il settimanale Oggi a rivelarci alcune chicche interessanti, dato che le amiche di Chiara Ferragni hanno detto che nell’ultimo periodo è “innamorata come un’adolescente alla prima cotta“. Insomma, parole dirette che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. A loro, l’influencer avrebbe rivelato di sentirsi sicura e protetta con Silvio Campara, che – a differenza dell’ex marito, ndr – non sarebbe un uomo “imprevedibile”.

Se la Ferragni è innamoratissima e vogliosa di gridare al mondo di questa nuova relazione, pare che Silvio sia più titubante, non tanto per quanto riguarda l’amore per lei, ma per il fatto di essere nel pieno di una separazione con Giulia Luchi, la sua ex moglie. Del resto entrambi si trovano in un periodo molto delicato della loro vita, tra beghe legali, riflettori costantemente puntati addosso e la responsabilità per i figli.

Di certo pare essere un grande periodo di rinascita per la nostra cara The Blonde Salad, che è ritornata sui social nostalgica del passato e del suo rapporto quotidiano con i fan. Non solo, l’ex moglie di Fedez ha ricominciato con le collaborazioni, ma stavolta all’estero, dove la sua immagine è ancora salvaguardata rispetto a quanto successo nel nostro Paese.

In ogni caso, fare le cose piano piano sembra essersi rivelata una strategia giusta, e, “se son spine, pungeranno…”.