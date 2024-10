Chiara Ferragni: nuovo errore di comunicazione. Rischia grosso!

Se fossimo in psicologia potremmo parlare di “narcisismo patologico”. Ma trattiamo il gossip e quindi possiamo limitarci a dire che Chiara Ferragni sta rischiano grosso nuovamente. Ora mi spiego meglio. Di recente abbiamo assistito ad una sorta di miracolo. La Ferragni, dopo le varie vicissitudini, sembrava aver incanalato il giusto percorso. Nel periodo di maggiore buio nessun’altra influencer è riuscita a prendere il suo posto. Così, Chiara Ferragni, sfruttando l’ormai ex marito, è riuscita ad accaparrarsi un nuovo posto nel mondo mediatico. L‘imprenditrice digitale che stava rimanendo senza il digitale si è resa conto che, forse, tanto “imprenditrice” non lo era. Pertanto ha trovato il modo per recuperare la parte digitale mancante. Ma l’errore è sempre dietro l’angolo. E l‘influencer di Cremona non aveva considerato un dettaglio.

La Ferragni, infatti, dopo aver recuperato terreno e aver partecipato a degli eventi di moda, ha pensato bene fosse il momento di tornare attiva anche sui social. Così ha pubblicato alcune storie su Instagram “alla vecchia maniera”. I video cominciano con la sua frase più iconica: “Hi guys…”. E poi banalmente parte la sponsorizzazione dei suoi prodotti di make up. La nuova collezione del suo brand appena uscita è ovviamente protagonista dei video. Ed è proprio questo il problema. Manca di novità. La Ferragni ha passato dei momenti difficili per i quali è risultata colpevole. Dovrebbe aver accresciuto il suo bagaglio emotivo negli ultimi mesi. Ma non è così. Da narcisista quale molto probabilmente è, la Ferragni pretende che il pubblico dimentichi quanto accaduto. Senza alcuna fatica, la pretesa è che i suoi followers comincino nuovamente ad acquistare e ad arricchirla. Ma il mondo, soprattutto quello digitale, è cambiato.

Chiara Ferragni in hype grazie ai danni di Fedez

Pensare che i danni che Fedez sta continuando a commettere possano salvarla dall’oblio è troppo facile. Sicuramente l’ex marito ha aiutato molto, indirettamente, nella rinascita della Ferragni e del suo brand. L’influencer probabilmente aveva capito, già prima che si lasciassero, che Fedez stava diventando un “peso morto”. Quando la coppia non produceva più guadagni ha pensato bene di lasciarlo. Bisogna ammettere che la sua bravura è stata nel far credere che sia stata lei quella “sedotta ed abbandonata”. Nel frattempo Fedez si è scavato la fossa da solo. Ma questa è un’altra storia.

Quando è successo il Pandoro Gate in molti hanno pensato che la Ferragni fosse stata vittima di un fraintendimento. Ed è anche possibile che sia stato effettivamente così. Sinceramente io credo che Chiara Ferragni abbia campato di rendita grazie ad un’intuizione geniale. Con il Pandoro Gate le carte si sono scoperte. Chiara Ferragni è uscita fuori per quel che era. Una ragazza che ha giocato a vestire i panni dell’imprenditrice. Adesso che avrebbe avuto la possibilità di riscattarsi ha deciso semplicemente di dire: “Hi guys…”. Come se nulla fosse accaduto. Attenta Chiara perché Narciso fu consumato dalla vanità per se stesso.