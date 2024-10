Barbara d’Urso ufficialmente nonna bis: è nata la seconda nipotina

Fiocco rosa in casa d’Urso: nella giornata di oggi, martedì 8 ottobre, la nota conduttrice è ufficialmente diventata nonna per la seconda volta. A dare la bellissima notizia è stata proprio Barbara d’Urso in persona che, tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram, ha subito voluto rendere partecipi i suoi numerosi fans del lieto evento.

Nata la seconda nipote di Barbara d’Urso

Al momento non è stato reso noto l’orario esatto della nascita della bambina che la nuora della conduttrice, Giulia, ha dato alla luce nella giornata di oggi. Una bellissima notizia per la nonna che, giustamente, fatica a contenere la grande emozione del momento. Pochi minuti fa infatti, come anticipato, la conduttrice ha voluto subito dare la splendida notizia ai fans, pubblicando una breve story sul suo profilo Instagram: “E da oggi il mio cuore è diviso in quattro. Grazie Giulia”.

Questa la breve ma dolcissima frase che Barbara d’Urso ha voluto dedicare al momento speciale e alla nuora, moglie del figlio Gianmarco Berardi, che l’ha resa nonna per la seconda volta. Solo pochi giorni fa, e a ridosso del suo ritorno sul piccolo schermo in qualità di ballerina per una notte nel celebre dance show di Milly Carlucci, la d’Urso aveva rivelato ai fans la gravidanza di Giulia con un simpatico video postato sui suoi social.

Un annuncio che aveva letteralmente colto di sorpresa e sciolto i cuori di tutti i suoi seguaci più affezionati, che a quel punto si erano letteralmente riversati sui profili social della conduttrice per farle i loro migliori auguri. Nessuno però si aspettava che il lieto evento sarebbe arrivato così in fretta.

Dopo la piccola Matilde, venuta al mondo nel 2022, è finalmente arrivata una nuova componente della famiglia a fare compagnia alla sorella maggiore e a completare la felicità di casa d’Urso. Ora i fans della conduttrice attendono ulteriori dettagli sulla piccolina: al momento infatti, oltre all’orario di nascita, non è ancora stato reso noto il suo nome. Come si suol dire in questi casi: tempo al tempo.

Intanto, non resta da fare altro che porgere a Barbara d’Urso e a tutta la sua famiglia i migliori auguri per il lieto evento!