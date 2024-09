Barbara d’Urso nonna per la seconda volta: l’annuncio a sorpresa

A pochi giorni dal suo grande ritorno in televisione, in qualità di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha letteralmente lasciato senza parole i suoi followers di Instagram con un annuncio del tutto inaspettato. La conduttrice si prepara infatti a diventare nonna per la seconda volta e infatti, questa mattina insieme alla nuora, ha postato una simpatica story per annunciare ai fans la bellissima notizia.

Fiocco rosa in casa d’Urso

Ebbene si, presto in casa d’Urso arriverà un’altra femminuccia: come anticipato, Giulia, moglie del figlio di Barbara, Giammarco Berardi, è incinta per la seconda volta. Dopo la piccola Matilde, venuta al mondo nel 2022, presto arriverà una nuova componente della famiglia a fare compagnia alla sorella maggiore.

Già dopo la nascita della prima nipotina, Barbara d’Urso era letteralmente impazzita. Da quel momento in poi aveva iniziato a rendere partecipi i numerosi fans della sua nuova vita da nonna, condividendo scatti in compagnia della nipotina e stories che riprendevano alcuni teneri momenti della loro quotidianità. Motivo per il quale la gioia della conduttrice nell’apprendere che sarebbe diventata nonna per la seconda volta sarà sicuramente stata incontenibile.

Nella story pubblicata dalla conduttrice e contenente il tenero annuncio, si vede distintamente la nuora di Barbara con un vestito viola che mette in evidenza il pancione. Le due sono intente ad andare a fare shopping per le vie di Roma quando la conduttrice domanda a Giulia: “Dove stiamo andando?”. A quel punto la futura mamma-bis risponde: “A fare shopping per le bimbe“.

Insomma, la nuora di Barbara d’Urso ha deciso di sganciare la bomba così, di getto e senza pensarci troppo su. Tanto che la stessa conduttrice è parsa scioccata da questa rivelazione improvvisa. “Ah lo dici così?” ha infatti esclamato, visibilmente stupita. “Non credo che ormai si possa più nascondere“ è stata a quindi la risposta della nuora.

A quel punto, Barbara ha potuto finalmente allargare l’inquadratura e riprendere la nuora in tutta la sua figura e bellezza, svelando anche la presenza del pancione. Tanti auguri a Barbara d’Urso e ai futuri genitori bis!

Barbara d’Urso presto a Ballando con le stelle

Come anticipato, sabato 5 ottobre, Barbara d’Urso sarà ospite di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Dopo il suo allontanamento da Mediaset e dalla televisione, la conduttrice si appresta a fare ritorno sul piccolo schermo in grande stile e su una rete completamente diversa.

Dopo numerosi rumors circolati in rete sulla presenza della conduttrice del famoso dance show, a darne conferma ufficiale è stata proprio Milly Carlucci che, nel corso di una recente conferenza stampa, ha affermato: “Ci ho pensato un po’ e il motivo per cui Barbara d’Urso può essere una meravigliosa ballerina per una notte è che è un personaggio con una presenza carismatica, per il pubblico. Tutti i tipi di pubblico vanno rispettati e credo sia ingeneroso dire di uno tu sei bello o tu sei brutto. Come facciamo sempre”.