Miss Claudia di Avanti un Altro ha partorito! Bonolis: “Ti aspettiamo”

Claudia Ruggeri, la bellissima Miss Claudia di Avanti un Altro ha partorito! La notizia è arrivata poche ore fa sui suoi profili social, dove la velina del programma ha postato la foto della sua splendida bambina. Sul post si leggono parole dolcissime: “Sei l’amore di mamma e papà“. Subito è arrivato anche il commento di Davide Bonolis, dato che Claudia Ruggeri è la cognata di Sonia Bruganelli. Il ragazzo ha scritto: “Il cugino ti aspetta“.

Sui social si sono scatenati commenti di vicinanza nei confronti di Miss Claudia, che come ogni anno da quando è nato il programma ottiene un enorme successo da parte dei fan. Si potrebbe dire senza troppe remore che lei insieme a Bonolis e pochi altri è uno dei simboli del famoso quizzone che da tanto tempo accompagna gli italiani su Canale 5 in orario di cena.

Claudia Ruggeri, la laurea in Psicologia, il marito e il nome della figlia

La showgirl, oggi 40enne, oltre ad essere la professoressa per eccellenza di Avanti un altro è anche un’abile studentessa: non tutti sanno che Miss Claudia si è laureata lo scorso anno in Psicologia, e ora si è iscritta ad un corso di Laurea Magistrale per specializzarsi in Psicologia Clinica e Dinamica. Insomma, è un bellissimo periodo per Claudia Ruggeri, che ha un marito che la ama, Marco Bruganelli, e da poche ore una figlia meravigliosa.

Purtroppo non è ancora stato rivelato il nome della bimba, ma siamo sicuri che presto la Miss se lo farà sfuggire in qualche storia. Del resto, sebbene Claudia sia una donna di spettacolo ha sempre tenuto molto alla sua privacy, soprattutto durante la gravidanza, in cui ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti emozionanti ma senza mai sbilanciarsi troppo. Sotto al post pubblicato sui social sulla nascita della piccola sono arrivati i commenti di tante persone, e oltre a quelli dei fan si leggono gli auguri dei vip come Paola Caruso, Francesca Brambilla, Le Donatella e tantissimi altri, tra cui anche la collega che studia con lei all’università, Laura Cremaschi, la quale è rimasta stupita nel vedere la foto che ritrae le manine della neonata. Quest’ultima si è definita diverse volte una “zia acquisita”, e sicuramente, presto vedremo le loro foto insieme!