Le Iene, morto il padre di Veronica Gentili: l’annuncio in diretta

Oggi, domenica 6 ottobre, su Italia 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione de Le Iene. Tuttavia, per la seconda settimana consecutiva, Veronica Gentili non era presente in studio. Durante il debutto del programma, Max Angioni aveva comunicato che la conduttrice si era assentata a causa di un grave problema familiare, che l’aveva costretta a lasciare improvvisamente la trasmissione per tornare urgentemente a Roma. Anche in questo secondo appuntamento de Le Iene, Angioni si è mostrato ai telespettatori da solo, affiancato dagli altri inviati dello show. Dunque, Max ha aperto la puntata annunciando subito l’assenza di Veronica e spiegandone il motivo: il padre della conduttrice è venuto a mancare.

Morto il padre di Veronica Gentili: l’annuncio a Le Iene

Durante la diretta de Le Iene, Max Angioni ha spiegato il motivo della mancata presenza di Veronica Gentili nella scorsa puntata, chiarendo che la conduttrice era dovuta tornare d’urgenza a Roma a causa di un grave problema di salute del padre, che si è protratto per tutta la settimana. Nonostante inizialmente sembrasse esserci ancora speranza di un miglioramento, poche ore fa, proprio mentre Veronica era impegnata nelle prove della seconda puntata della trasmissione, ha ricevuto la tragica notizia della morte di suo padre, Giuseppe. Ecco l’annuncio dato da Max Angioni:

Buonasera, bentornati alla seconda puntata de Le Iene. Siamo in diretta e anche stasera ci vedrete da soli, perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi. La scorsa settimana era stata dovuta tornare d’urgenza a Roma e ora ve lo possiamo dire. Era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute, durato tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché il suo papà, Giuseppe, purtroppo è venuto a mancare. Tutta la famiglia de Le Iene ti abbraccia forte Vero, ti aspettiamo qui, a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e vorrai. Ti vogliamo bene.

Sui social, numerosissimi utenti hanno espresso il loro affetto e supporto a Veronica Gentili, inviandole messaggi di condoglianze e un caloroso abbraccio virtuale. Al momento, non è ancora chiaro quando la conduttrice tornerà alla guida de Le Iene, ma, come ha sottolineato Max Angioni, sarà sempre accolta a braccia aperte “nella sua casa”. Anche noi di GossipeTv ci uniamo alle condoglianze rivolte a Veronica Gentili e alla sua famiglia in questo difficile momento.