Le Iene, Gentili assente per problemi familiari: parla Max Angioni

Come ogni domenica sera, anche oggi 29 settembre va in onda Le Iene su Italia 1. Ma c’è un problema: Veronica Gentili è assente. Sui social i fan del programma targato Mediaset si chiedono come mai la conduttrice non sia presente in puntata, proprio nel giorno del debutto della nuova stagione 2024-2025. Dopotutto, aspettavano con ansia di vederla insieme a Max Angioni a condurre un’edizione ricca di novità e colpi di scena.

Ad inizio puntata è stato proprio il collega a spiegare come mai Veronica Gentili non c’è, dicendo che purtroppo la conduttrice ha avuto un serio problema familiare che l’ha costretta a ritornare a casa a Roma in fretta e furia. In ogni caso, Max Angioni non ha escluso che la Gentili possa tornare in puntata entro sera: “Se non dovesse farcela la aspettiamo per domenica prossima“, ha detto davanti al pubblico, mandandole poi un abbraccio virtuale per quello che sta vivendo.

“Mi vedete qui da solo perché Veronica Gentili oggi ha avuto un problema familiare molto serio e quindi nel pomeriggio purtroppo è dovuta tornare a Roma di corsa”

Eppure Veronica Gentili aveva appena avvisato i fan con una storia su Instagram in cui comunicava a tutti il suo arrivo a Milano. Purtroppo, però, ha fatto dietro-front troppo presto. La storia mostrava i famosi grattacieli di City Life a Milano, nel quartiere Isola. Poi la scritta: “Milano, eccomi“.

I fan del programma e tutti quelli che la amano sperano non sia successo nulla di grave e di rivederla presto come al solito su Italia 1.

Veronica Gentili su Le Iene: “Ho paura di non essere all’altezza”

Di recente Veronica Gentili, conduttrice de Le Iene, ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando di essere molto emozionata per la nuova annata, che prevede anche una parte di interviste più tranquille rispetto ai pesanti casi di cronaca trattati in puntata. All’inizio, ha confessato la Gentili, non si sentiva all’altezza, soprattutto dopo essere subentrata a Belen Rodriguez, elemento che poi l’ha costretta a lunghi mesi di paragoni e commenti social, in cui tutto quello che faceva era sempre messo a confronto con la precedente conduttrice. Insomma, un periodo non facile quello per Veronica Gentili, che però non si è mai ritirata, mostrando di avere grandi qualità come presentatrice di uno dei programmi di punta di Mediaset.

Chissà se questa sera riuscirà a tornare in diretta oppure se la sua presenza salterà direttamente a settimana prossima! In ogni caso le auguriamo in bocca al lupo qualsiasi sia stato il problema che l’ha costretta a tornare verso casa.