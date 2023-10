Veronica Gentili: appello a Le Iene per Belen (ma lei non risponde)

Ieri sera, martedì 3 ottobre, su Italia 1 è andata in onda la prima puntata de Le Iene. Un appuntamento che ha svelato tutte le novità di quest’anno, a partire dalla conduzione che per questa edizione è stata affidata a Veronica Gentili e Max Angioni, Si tratta della prima esperienza da conduttrice per la Gentili, alla quale è stato affidato il compito di sostituire Belen Rodriguez. E a proposito della showgirl argentina, la nuova presentatrice de Le Iene ha voluto omaggiarla all’inizio della puntata con una dedica che è stata apprezzata molto dai telespettatori.

Veronica Gentili e la dedica a Belen Rodriguez e la sua reazione

Nel corso della prima puntata de Le Iene, Veronica Gentili è partita salutando il pubblico e precisando cosa cambierà in questa nuova edizione del celebre talk show. Ma ciò che ha colpito più di tutto i fans del programma è stata la dolce dedica che la nuova presentatrice ha voluto rivolgere a colei che l’ha preceduta. Si sta ovviamente parlando di Belen Rodriguez.

“Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez”, ha affermato la Gentili, forse anche per evitare eventuali polemiche su una sua dimenticanza. A seguire, anche Max Angioni ha fatto eco alla collega decidendo si rivolgersi direttamente a Belen per porgerle il suo saluto a favore di telecamera: “Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio, torna a trovarci”, ha affermato il conduttore rinnovando alla showgirl argentina l’invito a tornare in studio.

A quel punto la Gentili ha tenuto a rimarcare l’invito a Belen dicendo: “Max calmati, ho capito che ti manca. Ma vedrai che tornerà a trovarci. Torna, ti prometto che torna, vedrai”. Un invito che molto probabilmente cadrà nel vuoto considerando che attualmente Belen non ha ancora risposto all’appello dei suoi colleghi neanche tramite i suoi social e che, almeno per il momento, pare proprio che non ci sia più posto per lei a Mediaset. Parole quindi che sono sembrate più di circostanza che altro.

Una conduttrice fuori dagli schemi

Non essendo una showgirl come le precedenti conduttrici, Veronica Gentili andrà a rompere la lunga tradizione di donne di spettacolo alla guida de Le Iene e, secondo l’opinione di molti, per questo motivo saprà dare un approccio più giornalistico al programma. Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio 1982 e nel 2006 si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Da quel momento in poi ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, debuttando in teatro, mentre la prima esperienza al cinema risale al 1999, grazie all’interpretazione di Francesca in “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino.

Successivamente, nel periodo dal 2006 al 2013, ha preso parte a ben 16 lungometraggi, corti, fiction e serie televisive, per poi decidere di diventare giornalista e iniziare a collaborare con Il Fatto Quotidiano, ottenendo nel 2015 l’iscrizione all’albo dei giornalisti nella sezione pubblicisti. Ma il vero e proprio avvio della carriera della Gentili sarà segnato dalla conduzione del programma Controcorrente, su Rete 4.