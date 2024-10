De Martino e Marcuzzi: “Ritorno di fiamma”, il gossip impazza

Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Il settimanale Diva e Donna, che esce oggi con il nuovo numero in edicola, ne è convinto. Infatti, lancia il gossip che vede i due volti televisivi di nuovo insieme. Facendo il punto della situazione, attualmente, entrambi i conduttori sono single. In comune Stefano e Alessia hanno il posto in Rai: lui conduce Affari Tuoi, mentre lei si trova nella giuria di Tale e Quale Show. Dopo sei anni dalle indiscrezioni che li vedevano insieme in una relazione segreta dietro le quinte de L’Isola dei Famosi, quando lui era ancora sposato con Belen Rodriguez, si sono rivisti.

“De Martino e Marcuzzi. Sei anni fa Stefano tradì Belen con Alessia. Ora sono entrambi single e c’è il ritorno di fiamma”, così la rivista sgancia il gossip del giorno. I due conduttori televisivi non hanno mai confermato le voci legate alla loro presunta storia segreta. Anzi, hanno sempre assicurato di essere legati solo da un’amicizia. Proprio di recente, come già indicato, Stefano e Alessia si sono rivisti, durante una puntata di Tale e Quale Show.

Qui De Martino ha svolto il ruolo di giudice speciale per una serata, proprio a fianco della Marcuzzi. Nei giorni scorsi, Dagospia faceva sapere che i due non si sarebbero neanche parlati. Semplicemente ci sarebbe stato “un saluto gelido” e Alessia avrebbe dimostrato di essere decisamente in imbarazzo. Tenendo conto del gossip lanciato dal settimanale Diva e Donna, questo imbarazzo potrebbe essere collegato a un ritorno di fiamma. È anche probabile che, dopo l’incontro in TV, i due si siano riavvicinati.

“Sono di nuovo insieme”, si legge sulla rivista. Quale sarà la verità legata a questi due volti protagonisti della cronaca rosa italiana e della TV? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, dopo la rottura con Belen, De Martino non ha più avuto relazioni ufficiali. Stesso discorso vale per la Marcuzzi, che ha affrontato la fine del suo matrimonio con Calabresi Marconi.

Proprio nei giorni scorsi, Rocco Siffredi ha parlato di Stefano, nel corso di un’intervista per il podcast Gurulandia. L’attore ha assicurato di vedere il conduttore di Affari Tuoi il suo erede. “Lui è peggio di me”, ha affermato convinto Siffredi. Probabilmente l’attore si è lasciato andare a questa rivelazione, tenendo conto delle accuse di tradimento che sono cadute su De Martino negli anni, durante le sue relazioni con Belen ed Emma Marrone.

Nel frattempo, Stefano si gode il suo successo nella televisione italiana, in Rai. Volto ormai affermato della TV di Stato, De Martino sta ottenendo solo reazioni positive al timone di Affari Tuoi.