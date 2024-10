Affari Tuoi, Paolo salvato da un sogno: De Martino emoziona

Lunedì, 7 ottobre, si è giocata una partita molto attesa ad Affari Tuoi. Finalmente è arrivato il turno di Paolo, il pacchista del Piemonte, nonché uno dei concorrenti più amati dal pubblico da quando Stefano De Martino è al timone del game show. Paolo ha deciso di partecipare al fianco di sua moglie Jessica, con cui è legato da 19 anni e con la quale ha due figli. La partita è iniziata nel migliore dei modi, con l’eliminazione di diversi pacchi blu. Tuttavia, la situazione si è capovolta quando Paolo ha pescato due delle cifre più alte del tabellone: 200mila e 100mila euro.

A quel punto, è arrivata la chiamata del Dottore, che gli ha offerto un cambio. Sotto consiglio della moglie, Paolo ha deciso di accettare, cambiando il suo pacco numero 11 con il numero quattro. Una scelta che si è rivelata più che giusta, dato che altrimenti sarebbe tornato a casa con solamente 200 euro. Da quel momento, la partita ha ripreso il ritmo, beccando prima un pacco blu da 1 euro e subito dopo uno da 20 euro. Al che, il Dottore ha voluto fargli un’offerta da 25mila euro, che l’operato ha scelto di rifiutare. Come spesso accade, però, dopo una proposta del genere sono arrivate altre batoste, con l’eliminazione del pacco da 75mila euro.

Nonostante ciò, il concorrente ha detto di no sia ad un altro cambio sia ad altre tre proposte del Dottore, una da 25mila e due da 30mila euro. In un momento decisivo della partita, Paolo ha aperto il suo cuore raccontando un toccante aneddoto: prima della partita, la moglie Jessica ha sognato suo nonno, con cui lui aveva un legame profondo, e in quel sogno il nonno indicava il numero quattro. Per questo, Paolo ha voluto cambiare pacco e scegliere proprio quello con il numero quattro.

Dopo questo momento carico di emozione, Paolo ha subito un duro colpo, aprendo il pacco con la cifra più alta, ovvero quello da 300mila euro. Nonostante il sogno del nonno defunto lo avesse spinto a prendere il numero quattro, la delusione l’ha portato a seguire un’altra strategia. Il pacchista piemontese e la moglie hanno deciso di cambiare pacco, influenzati da un altro sogno: il suocero di Jessica le ha raccontato di aver sognato sua madre, che indicava due volte il numero quattro, cioè l’otto. Anche questa volta, il cambio è stato giusto, dato che ha scoperto di aver rinunciato a soli 5 euro.

Infine, è arrivata l’ultima offerta del Dottore: 17.500 euro per chiudere la partita. Con gli ultimi due pacchi rimasti (uno da 10 euro e l’altro da 50mila), Paolo si è trovato di fronte ad un bivio realmente difficile. A seguito di una lunga riflessione, ha deciso di rischiare ed andare avanti. Ebbene, il coraggio lo ha premiato: il suo pacco numero otto conteneva i 50mila euro. La coppia si è lasciata andare a salti e grida di gioia, subito raggiunti da Stefano De Martino, che ha festeggiato con loro, visibilmente emozionato. Il genuino entusiasmo di Stefano di fronte alle vittorie dei concorrenti continua a conquistare il pubblico, che ritiene sia proprio questa spontaneità il segreto del suo successo.