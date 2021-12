Dramma Compagnoni, Stefano-Belen, addii GF: le 10 news della settimana

Tragedia per Deborah Compagnoni, ex campionessa olimpica di sci: suo fratello Jacopo è morto a soli 40 anni, travolto da una valanga sulle montagne che tanto amava. L’ex sciatrice, legatissima al fratello, ha detto di provare un immenso dolore per il dramma.

Stefano De Martino, intervistato dal quotidiano La Repubblica, è tornato a parlare dell’ex moglie Belen, spiegando che essere stato considerato per anni “il marito di” è stato “avvilente“.

A proposito di Belen: il gossip corre in quei di Milano dopo che la showgirl è stata pizzicata in un locale milanese mano nella mano con l’attore Michele Morrone, che in passato non ha avuto parole tenere per la showgirl argentina. I ben informati dicono che la star di 365 giorni abbia incontrato casualmente la modella e, proprio per via delle recenti esternazioni al vetriolo su di lei, abbia chiesto scusa. Certo resta quel gesto delle mani… E Antonino Spinalbese?

Aldo Montano e Alex Belli fuori dal GF Vip: l’addio però, per i due ‘machi’ della Casa, è stato assai diverso. L’attore parmense è stato squalificato dopo l’ennesimo teatrino messo in scena con Delia Duran e Soleil, con tanto di critiche feroci e spernacchiate provenienti da più fronti, lo schermitore è invece uscito per sua volontà, a testa altissima e tra scroscianti applausi. Il pubblico ha apprezzato moltissimo il percorso del livornese. Tantissimi coloro che lo reputano il vincitore morale del reality. Ad aver lasciato anche Francesca Cipriani: per l’ex Pupa problemi di salute.

Amadeus sta mettendo a punto gli ultimi colpacci per il Festival di Sanremo 2022: sul suo taccuino è finito il nome di Can Yaman. Il divo turco potrebbe entrare a far parte della rosa degli ospiti big. Ce la farà ‘Ama’ a portarlo sull’Ariston?

Adriana Volpe 1, Magalli 0: il tribunale ha condannato per diffamazione aggravata il conduttore che dovrà sborsare i soldi delle spese legali e 25mila euro alla conduttrice trentina. La guerra non è ancora finita: ci sono altre cause in ballo tra i due ex I Fatti Vostri. Alla prossima!

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia. L’attrice, parlando con il magazine Grazia, ha confermato per la prima volta di aver intrecciato una love story con il collega. La differenza di età non è un problema: lui ha 42 anni, lei 23, ma se l’amore c’è, tutto il resto è noia…

Ginevra Pisani non è più tra le Professoresse de L’Eredità. Nessuna cacciata, anzi è stata l’ex volto di Uomini e Donne a decidere di fermarsi per approdare a teatro. “Questo non è un addio, ma un arrivederci”, ha spiegato la giovane. Buona fortuna.

Melissa Satta fa sempre coppia con Mattia Rivetti. Dopo la fine del matrimonio con Boateng, l‘ex velina si è legata all’imprenditore e la relazione pare che proceda a gonfie vele.

I Maneskin si sono montati la testa? Assolutamente no, parola di Manuel Agnelli: “Sono fantastici, abbiamo passato una nottata insieme a parlare e li ho trovati molto terreni, molto con i piedi per terra, io li adoro perché sono esseri rari”.