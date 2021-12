Adriana Volpe sbugiarda Magalli: “Fuggito dal tribunale, quanto pagherà”

Dopo il lungo post di ieri di Giancarlo Magalli, Adriana Volpe risponde inferocita. L’opinionista del GF Vip e il conduttore Rai portano avanti da anni una lunga guerra, tra tv e tribunali. Ed ecco che è arrivato il risultato di questa vicenda giudiziaria e a darlo ci ha pensato lo stesso Magalli. Proprio in questi minuti, la conduttrice ha deciso di dare una chiara risposta sulla decisione presa ieri dal tribunale di Milano e non le ha di certo mandate a dire.

Innanzitutto, per rispondere alle sue dichiarazioni, la Volpe ha precisato che è stato “condannato per il reato di diffamazione aggravata”. Detto ciò, si è mostrata indignata per il comportamento del conduttore, che invece di chiederle scusa fuori dal tribunale è “corso a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari”. Adriana non si è di certo fermata qui e ha dato sfogo a tutto.

“Hai scritto cose false e come sempre screditanti. I giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‘Magalli deve pagare solo una multa’, ‘Sono stato multato’. NO GIANCARLO SEI STATO CONDANNATO!”

L’opinionista ha fatto presente, parlando direttamente a Magalli, che le sue azioni sono riuscite a cambiare la sua vita lavorativa. Nonostante ciò, sono riuscite anche a “tirare fuori una forza” che neanche lei sapeva di avere. E precisa di averla tirata fuori per rispondere a “insulti”, “gravi allusioni” e “cattiverie gratuite”. Questa è una battaglia che la Volpe ha portato avanti per se stessa, per sua figlia e per tutte le donne che si ritrovano ad affrontare “soprusi e angherie sul lavoro”.

Ha invitato, a questo punto, il conduttore a informarsi bene, visto ciò che ha dichiarato ieri. Adriana ha anticipato che Magalli dovrà pagare un suo risarcimento di 25 mila euro, ricordando che si tratta di una provvisionale “che va pagata perché è immediatamente esecutiva”. Oltre ciò, Giancarlo dovrà risarcire tutte le spese legali e liquidare alla Volpe “ulteriori danni che verranno quantificati dal giudice civile”.

Questi soldi che Adriana riceverà da Magalli verranno versati a un’associazione che tutela le donne vittime di violenza. Ha preso questa decisione perché per lei questa è stata indubbiamente una battaglia fatta, non per avere il suo denaro, bensì per ottenere giustizia e una sentenza che possa in qualche modo aiutare a distruggere “antichi retaggi legati alle donne”.

Spera che tale sentenza arrivi a incoraggiare le donne che si sono trovate e che si trovano nella sua stessa situazione a sporgere denuncia e reagire. Adriana Volpe è speranzosa di avere anche una reazione da parte della Rai.

“Ora che l’autorità giudiziaria si è pronunciata, auspico che la RAI faccia altrettanto, a tutela della sua immagine di TV pubblica”

Per ora si è concluso il caso giudiziario del Tribunale di Milano, ma ancora c’è da attendere il risultato ad aprile del Tribunale di Roma. Infatti, la guerra andrà avanti. Magalli dovrà rispondere all’accusa riguardante le dichiarazioni a I Fatti Vostri, del 2017. In questo caso, verranno ascoltate le testimonianze di Michele Guardi e Marcello Cirillo.

“Ad maiora!”, è finito così il lungo messaggio di questa mattina dell’attuale opinionista del GF Vip 6.