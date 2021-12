Melissa Satta è ancora impegnata? Juliana Moreira svolta tutto in una foto

Melissa Satta, ex Velina, showgirl e presentatrice nata negli Stati Uniti, è da sempre stata molto schiva riguardo alla sua vita privata. La 35enne quest’estate ha rivelato di essere di nuovo innamorata dopo la rottura con Kevin Prince Boateng. In mancanza di notizie sulla sua attuale love story, ci ha pensato Juliana Moreira ad aggiornare i suoi fan con una foto pubblicata su Instagram.

Juliana Moreira e Melissa Satta sono amiche da tempo. Le due, una in qualità di valletta di “Cultura Moderna” e presentatrice di “Paperissima Sprint”, e l’altra di Velina di “Striscia la Notizia”, hanno fatto parte della squadra di Antonio Ricci. La 39enne brasiliana, moglie di Edoardo Stoppa, inviato “fratello degli animali” di “Striscia”, ha condiviso oggi, 18 dicembre 2021, un’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme ad alcuni amici. Tra essi c’è proprio la Satta insieme alla sua nuova fiamma, l’imprenditore Mattia Rivetti.

Come ha scritto la brasiliana, la foto risale alla scorsa settimana ed è stata scattata in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni di matrimonio di due amici comuni. La Satta e Rivetti appaiono felici, sorridenti e affiatati. Lo scatto ritrae anche un’altra ex Velina. Si tratta di Giorgia Palmas, in compagnia del marito Filippo Magnini. La Satta ha ricondiviso la storia Instagram della Moreira accompagnandola con dei cuori.

Melissa Satta e Mattia Rivetti, l’amore continua

A quanto pare quindi la relazione tra la 35enne e l’imprenditore 34enne, che non ha un profilo Instagram, va a gonfie vele. I due sono usciti allo scoperto lo scorso agosto 2021 confermando i rumours che li vedevano legati in seguito alla diffusione di alcuni scatti rubati che li ritraevano insieme. In quell’occasione la showgirl sarda ha pubblicato una foto insieme al suo nuovo compagno scattata durante una vacanza a Saint-Tropez. La coppia sembra voler fare sul serio: a quanto pare, come riportato dal settimanale “Oggi” lo scorso settembre, i due avrebbero intenzione di avere presto un figlio.

La Satta è già mamma del piccolo Maddox, di 7 anni, avuto dal calciatore Kevin Prince Boateng. A lui la modella nata a Boston è stata legata dal 2011. Il loro matrimonio ha avuto luogo a Porto Cervo nel 2016. Dopo vari tira e molla i due si sono detti addio alla fine del 2020.