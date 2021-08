Melissa Satta non è più single ufficialmente: così è uscita allo scoperto

Melissa Satta esce allo scoperto con Mattia Rivetti: la modella sarda, dunque, non è più single. La conferma l’ha data lei stessa, pubblicando su Instagram una foto assieme al nuovo compagno che lo si vede mentre l’abbraccia con affetto. Larghi sorrisi per entrambi, segno che la sintonia e il feeling sono alle stelle. D’altra parte, circa la love story imbastita dall’imprenditore e dalla showgirl, c’erano pochi dubbi. Da mesi i due vengono paparazzati in atteggiamenti complici. Mancava solo la conferma dei diretti interessati che è giunta nelle scorse ore.

La fotografia pubblicata da Melissa è stata fatta a Saint Tropez, dove la coppia sta trascorrendo parte delle sue vacanze estive. Ma chi è l’uomo che ha stregato l’ex velina di Striscia la Notizia dopo il naufragio del matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng? Mattia fa parte di una famiglia di imprenditori facoltosi che di recente hanno chiuso un’operazione da capogiro. In particolare hanno venduto per oltre un miliardo di euro la Sportswear Company, che include il marchio Stone Island.

L’operazione sarebbe stata eseguita in due momenti distinti, quindi in due tranche: la prima avrebbe avuto luogo a fine dicembre 2020, la seconda, quella conclusiva, il 24 febbraio scorso. A riferire i dettagli della vicenda è stato il magazine Oggi che ha aggiunto che Mattia possedeva il 19,9% del totale del pacchetto d’azioni vendute dell’azienda. Insomma, pure chi non ha dimestichezza con i conti, può facilmente comprendere che Rivetti naviga in ottime acque dal punto di vista economico.

Melissa Satta e Rivetti, quando è scoccata la scintilla

La relazione con la modella avrebbe preso quota circa otto mesi fa, cioè all’inizio del 2021 o poco prima. Melissa in Mattia ha trovato l’uomo con cui costruire una nuova love story, dopo che quella con Boateng, con il quale ha avuto il figlio Maddox, è andata in frantumi. Prima di presentare Rivetti e di ufficializzare il rapporto, la Satta ha preferito prendersi del tempo, con ogni probabilità per avere la certezza di essere sicura che la relazione si fosse incardinata sul giusto binario.