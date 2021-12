L’Eredità, Ginevra Pisani non è più Professoressa: motivi e chi la rimpiazza

L’ex volto di Uomini e Donne lascia il quiz show di Rai Uno: non sarà più una delle Professoresse per via di nuovi impegni professionali

Ginevra Pisani lascia L’Eredità, il brillante quiz show di Rai Uno campione di ascolti in onda nella fascia preserale e timonato da Flavio Insinna. La 23enne napoletana, che ha iniziato a muovere i primi passi in tv a Uomini e Donne (fu corteggiatrice di Claudio D’Angelo con il quale ha vissuto un lunga storia d’amore), ha salutato il pubblico del programma con un messaggio social. Prima che la ragazza si esponesse su Instagram, per lei ha speso delle parole dolci Insinna, che ha spiegato i motivi per cui la Pisani non sarà più una delle Professoresse della trasmissione. Non si tratta assolutamente di una bocciatura. Anzi è stata Ginevra a salutare, poiché ad attenderla c’è una nuova e stimolante avventura professionale.

Insinna ha ringraziato la Professoressa per il lavoro svolto nel quiz show, spiegando che il suo ‘arrivederci’ (da capire se ci sia eventualmente spazio più avanti per un ritorno oppure no, con l’arrivederci che si trasformerebbe in un addio.) è stato dettato dal fatto che Ginevra sarà impegnata a teatro a breve. Infatti l’ex volto di Uomini e Donne sarà in tournée con “La Concessione del Telefono”, capolavoro del maestro Andrea Camilleri.

Il conduttore romano ha dato il benvenuto al sostituto della Pisani. Esatto, sostituto e non sostituta: nel programma sbarca Andrea Cerelli. “Il primo Professore dell’Eredità, e che Professore!”, il commento affettuoso del timoniere del game show di Rai Uno.

Ginevra Pisani non sarà più Professoressa de L’Eredità: l’annuncio e le parole di ringraziamento rivolte a Insinna

La campana, con un post sui social pubblicato su Instagram, ha dato ulteriori dettagli circa la sua scelta, ringraziando coloro con cui ha lavorato nel programma. “L’Eredità, la mia casa – ha esordito -. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”.

Quindi ha proseguito, raccontando che dall’inizio del 2022 sarà impegnata a teatro: “Da gennaio, infatti, sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de “La concessione del telefono”, capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale”.

“Sono grata alla mia famiglia dell’Eredità che mi ha supportato sin da subito per questa nuova opportunità professionale ed artistica. Non era scontato ed io vi porterò TUTTI con me sul palco. Grazie Flavio Insinna per i tuoi consigli, gli insegnamenti… Sei un maestro! Sappiate però che questo non è un addio… è un arrivederci”, ha concluso Ginevra, lasciando una porta aperta per un suo eventuale ritorno nello show.

Ginevra Pisani: da Uomini e Donne a L’Eredità, fino al teatro

Ginevra Pisani, all’anagrafe Ginevra Francesca Pisani, è apparsa in tv per la prima volta in veste di corteggiatrice nella stagione di Uomini e Donne 2016/2017. Nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto Claudio D’Angelo a cui è rimasta legata fino alla fine del 2019. Oggi è innamorata di Paolo, uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Il suo impegno a L’Eredità è iniziato nel 2019.