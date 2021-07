Uomini e Donne, Ginevra Pisani sposa: colpo di scena, chi è il compagno

Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e Donne – oggi valletta de Il Pranzo è Servito nonché Professoressa de L’Eredità -, ha stupito tutti nelle scorse ore, balzando su Instagram con un abito da matrimonio. A colpire è stata anche la didascalia a corredo del post: una emoj di un anello. Tutto fa pensare che la 23enne campana sia stata chiesta in sposa dal fidanzato Paolo, con il quale è uscito allo scoperto di recente.

Che succede nella vita dell’ex di Claudio D’Angelo? La fotografia che ha divulgato sui social non sembra lasciare spazio a dubbi: dovrebbero essere stati pianificati i fiori d’arancio. Immediata la reazione dei fan che non appena hanno captato lo scatto della Pisani vestita da sposa hanno fatto piovere una miriade di congratulazioni e auguri. Ma chi c’è al suo fianco? Da un po’ di tempo è stata letteralmente stregata da Paolo, di professione medico.

In qualche modo la love story rimane nel perimetro dell’universo di Uomini e Donne. No, Paolo non è un ex volto del dating show di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi. Però è un amico di Oscar Branzani, ex tronista che scelse nel suo percorso Eleonora Rocchini (la relazione è poi naufragata tra mille polemiche). E infatti anche Branzani, sotto al post de ‘La Professoressa’, ha scritto ‘auguri’ con tanto di cuoricini e tag per l’amico Paolo. Insomma, il matrimonio ‘s’ha da fare’.

Infatti Ginevra, in queste ore, sta trascorrendo dei giorni a Capri, in barca, con Paolo ma anche con Branzani e altri amici. Tornando al legame con il compagno medico, in una recente intervista la Pisani ha dichiarato che tutto è accaduto all’improvviso e che a conquistarla è stato il romantico atteggiamento dell’uomo.

Nella medesima intervista l’ex corteggiatrice ha anche speso delle parole per l’ex Claudio D’Angelo, con cui ha vissuto un amore lungo un paio d’anni. Amore sbocciato negli studi di Uomini e Donne. Nella fattispecie Ginevra ha affermato di aver vissuto la relazione con spensieratezza e leggerezza. Poi però l’entusiasmo è andato via via a scemare ed è giunto il capolinea sentimentale. “Ma non mi pento di nulla”, ha sottolineato Ginevra. Oggi il suo cuore batte per Paolo e sembra proprio che sia giunto il momento di fare il grande passo per la coppia.