Ginevra Pisani ha un nuovo fidanzato dopo Claudio D’Angelo: chi è

Nuovo amore per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi valletta di Flavio Insinna a Il pranzo è servito su Rai Uno

Claudio D’Angelo è ormai un ricordo lontano per Ginevra Pisani. La bella 23enne, prima Professoressa de L’Eredità e poi valletta a Il pranzo è servito su Rai Uno, ha oggi un nuovo fidanzato. È stata la diretta interessata a parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale Telepiù. Da circa un mese la Pisani sta frequentando un medico di Napoli, la sua città natale. Una relazione nata dopo un lungo corteggiamento, che ha regalato a Ginevra tante belle emozioni e che promette bene per il futuro.

Queste le parole della showgirl, più che mai lanciata in Rai dopo l’esperienza a Uomini e Donne dove è approdata poco più che maggiorenne:

“È accaduto all’improvviso. E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato, le relazioni sono superficiali, si basano sul mordi e fuggi. Invece io credo nel romanticismo, nel corteggiamento”

Al momento Ginevra Pisani ha preferito non rivelare ulteriori dettagli sul nuovo fidanzato. Molto probabilmente la giovane vuole capire come evolverà questo rapporto, partito già con ottime premesse. Nel frattempo è tornata a parlare dell’ex tronista Claudio D’Angelo, con il quale ha vissuto una bella relazione con tanto di convivenza.

Ginevra ha così ricordato quella storia ormai archiviata:

“Con Claudio siamo stati insieme due anni, è stato il mio primo amore. E l’ho vissuto con spensieratezza e leggerezza. Poi l’entusiasmo si è spento ma non mi pento di nulla”

Per amore di Claudio D’Angelo, ex tronista di Uomini e Donne, Ginevra Pisani ha lasciato Napoli, dove è nata e cresciuta, per trasferirsi a Riccione, città dell’ex tentatore di Temptation Island. Una convivenza che ha inevitabilmente reso più matura la Pisani. Dopo due anni, però, qualcosa si è rotto e Ginevra ha preferito dire addio a Claudio, più grande di lei di svariati anni.

Claudio e Ginevra di Uomini e Donne sono rimasti in buoni rapporti anche se oggi non si sentono più. E mentre la Pisani ha iniziato una sfavillante carriera nel mondo della televisione D’Angelo continua a lavorare come dirigente d’azienda. Lavoro che non ha mai accantonato nonostante la popolarità acquisita qualche tempo fa.

Dopo l’addio a Ginevra Pisani, che ha preferito all’altra corteggiatrice Sonia Lorenzini, Claudio D’Angelo non è più apparso sul piccolo schermo. Sporadiche pure le sue apparizioni sui social network. Il 35enne preferisce concentrarsi sulla sua quotidianità. Ad oggi non si sa più nulla della sua vita privata.

Una volta portata a termine l’esperienza estiva a Il pranzo servito accanto a Flavio Insinna Ginevra Pisani dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di Professoressa nella prossima edizione de L’eredità. La ragazza spera, un giorno, di andare al Festival di Sanremo.