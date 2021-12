Can Yaman-Sanremo, Amadeus tenta il colpaccio: il punto sulla trattativa

Giorno dopo giorno si fanno sempre più insistenti le voci sul cast “di contorno” che affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2022. La kermesse, in onda dal 1 al 5 febbraio prossimi, avrà quasi certamente dei co-conduttori come le edizioni precedenti. Fra i nomi più papabili ci sono almeno un paio di personaggi parecchio amati dal pubblico mainstream, come il bell’attore turco Can Yaman.

Il protagonista di DayDreamer – Le Ali del sogno sarà a quanto pare uno dei protagonisti della prossima edizione della Kermesse. A rivelarlo in anteprima nelle scorse ore è Il Giornale, che ha anticipato sulle sue pagine la presenza del divo turco. L’accordo, a quanto pare, sarebbe ormai imminente. Ovviamente, almeno per il momento, stiamo parlando di semplici anticipazioni che non hanno trovato conferma ufficiale.

Ma la presenza di Can Yaman al Festival di Sanremo 2022 non è nemmeno l’unica succosa anticipazione fornita da Il Giornale. Il giornalista Paolo Giordano parla nel suo pezzo anche di altri co-conduttori e conduttrici del calibro di Simona Ventura e del campione olimpico Marcell Jacobs. Se la Ventura dovesse essere confermata sarebbe per la conduttrice una bella rivincita, visto che lo scorso anno fu costretta a dare forfait all’ultimo causa positività al Covid-19.

Si parla inoltre anche della possibilità che sul palco dell’Ariston possano arrivare in vesti di ospiti Loredana Berté, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi e Roberto Benigni. Per il resto, si dà ormai praticamente per scontata la presenza di Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus. L’altro nome parecchio papabile sarebbe infine quello di Tommaso Paradiso, ex leader dei TheGiornalisti.

Amadeus è impegnato proprio in queste ultime settimane dell’anno a mettere a punto gli ultimi dettagli sulla sua terza kermesse di fila. Lo scorso 15 dicembre il direttore artistico ha annunciato non solo i tre artisti che hanno completato il cast dei BIG ma anche i titoli di tutte le canzoni in gara. Il Festival di Sanremo 2022, vi ricordiamo, potrà vantare un totale di 25 brani. Fra di loro, per l’appunto, anche quelli dei vincitori del concorso Sanremo Giovani, ovvero Yuman, Tananai e Matteo Romano.