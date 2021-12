Sanremo, c’è la quadra con Fiorello, Marcuzzi, Paradiso. Il retroscena

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, si susseguono a spron battuto le indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo 2022, in programma al Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio prossimo. C’è un punto da chiarire in particolare che sta appassionando i curiosi, ovvero i nomi dei co-presentatori della prossima edizione della kermesse.

Amadeus, come sempre, non sarà alla guida del Festival tutto da solo. Al contrario, il presentatore sarà affiancato da una serie di personalità che lo accompagneranno nelle 5 serate, presentando con lui ospiti e cantanti. Fra di loro, a quanto pare, troviamo anche Fiorello, Tommaso Paradiso e Alessia Marcuzzi. Proviamo dunque a fare un po’ di ordine e di chiarezza su questo punto.

A rivelare i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2021 è la rivista Chi. Nel trafiletto di Pillole di Gossip di oggi, il magazine diretto da Alfonso Signorini “spoilera” i nomi delle tre spalle di Amadeus a Sanremo 2022. L’unico nome di cui ancora nessuno aveva parlato per il momento è quello di Tommaso Paradiso.

L’ormai ex leader dei TheGiornalisti coglierà l’occasione anche per farsi un po’ di sana promozione. Il prossimo 4 marzo uscirà infatti Space Cowboy, il primo vero disco della sua carriera solista, anticipato dal singolo La stagione del cancro e del leone. Di Alessia Marcuzzi invece si parla ormai da diverso tempo. A rivelare la sua possibile presenza già nelle scorse settimane è stato sempre Chi, citando fra l’altro il suo recente abbandono dalle reti Mediaset.

Ciliegina sulla torta è Fiorello. Il conduttore e comico, a quanto pare, sarebbe l’ultimo dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2022 confermati. Su Chi leggiamo che “le richieste di Amadeus sono state accettate dalla Rai”. E dire che fino a qualche tempo fa sembrava che Rosario Fiorello avesse detto di no ad una terza partecipazione di fila al Festival.

Amadeus, in ogni caso, sta puntando probabilmente anche per motivi di share su Fiorello come il suo “cavallo buono”. Pare che il conduttore non si sia arreso di fronte al no iniziale di Fiorello e che l’abbia raggiunto in tournée teatrale per cercare di chiudere l’accordo definitivo. Un accordo che a quanto pare, alla fine, è arrivato per davvero.