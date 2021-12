Sanremo: Amadeus va a trovare Fiorello per il colpaccio, cosa è successo

Rosario Fiorello ci sarà o non ci sarà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, quella fissata a febbraio 2022? Questa domanda almeno per il momento non ha una risposta certa. O, per meglio dire, non definitiva. Se fino a qualche tempo fa sembrava che non ci sarebbe stato nemmeno un Ama-ter per la nuova edizione della kermesse, le cose ormai (lo sappiamo bene) sono cambiate eccome.

A inizio novembre, ad essere precisi, avevano iniziato a circolare online delle mezze conferme riguardo la partecipazione di Fiorello al Festival 2022. E le informazioni a nostra disposizione erano legate ad una rinuncia del conduttore alla sua terza edizione di fila come spalla di Amadeus. Va comunque detto che il diretto interessato non si è mai ufficialmente espresso a riguardo. Insomma, ancora oggi la partecipazione di Fiorello al Festival di Sanremo 2022 resta un mistero.

Il Messaggero, in ogni caso, ha aggiunto alla questione altri dettagli piuttosto succosi. Amadeus infatti starebbe facendo carte false per riavere Fiore al suo fianco anche per la prossima edizione del Festival. Sul giornale leggiamo infatti che nelle scorse ore Amadeus ha raggiunto Fiorello al Teatro Rossi di Civitanova Marche, dove lo showman era in scena con il suo nuovo spettacolo Fiorello presenta…!. Ovviamente, tutti pensano che la visita non sia avvenuta per caso ma abbia dietro un tentativo di convincimento di ritorno sul palco dell’Ariston. Se Fiorello accettasse sarebbe di certo una bella notizia per il pubblico, che tanto ha apprezzato i siparietti di Fiore.

Le anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo 2022 non finiscono qui. La rivista ha infatti rivelato che per la prima volta dopo diversi anni TIM non sarà sponsor della kermesse. Questo significa che, fra le altre cose, lo spot con la colonna sonora cantata da Mina non tormenterà più i telespettatori. E neanche Amadeus tornerà più a vestire i panni del ballerino della pubblicità.

Il Festival di Sanremo 2022, vi ricordiamo, si terrà al teatro Ariston e sarà trasmesso come sempre su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio prossimi. Amadeus ha svelato i nomi dei 22 BIG lo scorso 4 dicembre, in diretta al TG1.